El enigmático vínculo entre Virginia Gallardo y el ex marido de Pampita: likes, chichoneo e incertidumbre

Un simple like puede desencadenar un tsunami de especulaciones y una nueva teoría que parecía un Frankenstein hoy parece tomar forma y promete convertirse en el tema del momento. Todo comenzó en el programa Puro Show, cuando la periodista Fernanda Iglesias lanzó una bomba sobre Virginia Gallardo y Roberto García Moritán.

"Voy a tirar un dato como algo que puede estar gestándose", anunció Iglesias, generando que todo el mundo del espectáculo se quede en shock. ¿El centro del rumor? Una supuesta conexión entre Gallardo y el político reconocido por ser el exmarido de Pampita.

Virginia Gallardo

La pista inicial proviene de las redes sociales, ese terreno fértil para la especulación mediática. Según Iglesias, García Moritán está particularmente activo en las publicaciones de Gallardo. " Él le comenta todo, le pone like ", afirmó la periodista, dejando entrever que podría haber algo más detrás de esos gestitos del ex de la modelo más querida de argentina.

Pero eso no fue todo. Iglesias también se aventuró a analizar las posibles implicancias de esta relación. " No es una famosa medio pelo , a ella le serviría una relación con él porque la cambiaría de estatus", opinó. Sin embargo, no descartó otras posibilidades: "No sé si ella está interesada porque capaz tiene otros candidatos".

Pampita y Roberto García Moritán

La conversación subió de tono cuando Pochi, otra panelista del programa, aportó su propia perspectiva sobre este supuesto acercamiento. "Si Moritán le mete gol ahí sería ideal, porque estarían los dos hablando de política en un ámbito que también sería espectáculos", comentó.

A pesar del revuelo generado, es importante aclarar que, hasta el momento, no hay pruebas concretas que respalden estos rumores. Todo se basa en especulaciones digitales y en el ojo clínico de Fernanda Iglesias.