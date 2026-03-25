Pincoya metió la pata y anunció quién se va de GH por abandono: no llegaron a cortar la transmisión a tiempo

La centroafricana Jenny Mavinga será quien se vaya por decisión propia este miércoles de Gran Hermano Generación Dorada, de acuerdo a lo dicho por su compañera chilena Jennifer Vanessa Galvarini Torres, mejor conocida Pincoya, durante una transmisión desde el streaming que funciona en la casa más famosa del país. Desde el control no llegaron a cortar la transmisión a tiempo y se llegó a escuchar quién se iría.

"Me informa el Big que lamentablemente esta noche alguien se retira del juego: 'Abandono' y hoy 22:15 horas, gala de nominación", había asegurado horas antes el conductor Santiago del Moro con una placa en sus redes sociales. En ese sentido, la confesión de Pincoya sobre la salida de su compañera atentó contra el efecto sorpresa que se suponía debía tener la emisión del programa de Telefe.

Santiago del Moro y el mensaje que subió sobre un abandono en Gran Hermano.

"No sé si se puede contar, pero la Mavinga se va", anunció Pincoya justo antes de ser cortada casi a tiempo por el control. La viralización del clip confirmó que todos escucharon la información necesaria como para que la interpretación pase a ser certeza. Las conclusiones se apoyaron en lo que sucedió en los últimos días en el reality.

Cabe recordar que la salida de la paraguaya Carmiña Masi fue generada luego de un comentario racista que la jugadora realizó a sus compañeros sobre cómo bailaba Mavinga. La expulsión, un hecho no inédito pero más bien infrecuente en el programa, desató muchos idas y vueltas en televisión y redes sobre lo ocurrido y hasta fue justificado o relativizado en algunas oportunidades.

No obstante, durante el programa del martes Telefe le permitió a Masi un "derecho a réplica" y una oportunidad de pedir disculpas a Mavinga. "Tengo palabras atragantadas que no me dejan tranquila, necesito decírtelas personalmente. Primero te quiero pedir disculpas en esto que sería un frente a frente virtual. Me equivoqué muy grande contigo y son disculpas sinceras porque no era la forma en la que me quería mostrar. Me sigue dando vergüenza lo que pasó", aseguró la paraguaya.

"Lo que dije fue mientras desayunaba con los chicos y vos te divertías con los demás en el patio: 'mirá, parece que recién bajó del barco'. Los que estaban conmigo se rieron. No lo justifico porque fue una mala mía y capaz lo hicieron como mecanismo de defensa", reveló Masi. "De verdad te pido disculpas y desde el fondo de mi corazón te digo que estoy arrepentida", concluyó.

Jenny Mavinga oyó el derecho a réplica de Carmiña Masi, quien se disculpó por sus comentarios racistas.

La respuesta de Mavinga demostró que tenía la entereza suficiente como para soportarlo. "No tengo rencor y cuando vos quieras o cuando salga, seguramente, me podrás ubicar. Te perdono de todo corazón y lamento que eso haya provocado tu salida. A mí me gustaba tu juego", afirmó la centroafricana, a quien la procesión parece haberle pasado por dentro al punto de llevarla a abandonar.