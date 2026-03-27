Cinthia Fernández volvió a cruzar con dureza a Daniela Vera: "Sos una vaga, soltá y andá a terapia"

La tensión entre Cinthia Fernández y Daniela Vera Fontana sumó un nuevo episodio cargado de agresiones, denuncias cruzadas y un nivel de exposición que vuelve a poner en foco los límites de las redes sociales cuando hay menores involucrados. En un extenso descargo publicado en sus historias de Instagram, Cinthia apuntó con dureza contra Vera y no escatimó insultos ni advertencias legales. "Y el tiempo te dará la razón. ¿Yo qué dije? Que me iba a tratar de gato, de puta...", lanzó, marcando el tono de una intervención que rápidamente escaló.

Lejos de moderar el discurso, la panelista redobló la apuesta y continuó con acusaciones personales: "Ojo con las injurias... porque ya tenés una denuncia. No creo que quieras tener tantos problemas", advirtió, sugiriendo otro posible avance judicial en el conflicto. Cabe destacar que la ex bailarina ya presentó una denuncia contra la ex de su pareja ante el Ministerio Público Fiscal por amenazas y hostigamiento.

Vera había denunciado en redes que el jardín de las niñas estaba impago

Vera había denunciado en redes que el jardín de las niñas estaba impago

De hecho, el enfrentamiento no es nuevo. Detrás de los cruces públicos aparece una disputa más profunda que involucra a Roberto Castillo, ex pareja de Vera y actual pareja de Cinthia, con quien mantiene diferencias por temas económicos, familiares y, principalmente, por la cuota alimentaria y el cuidado de las hijas en común. En ese marco, Vera había denunciado en redes que el jardín de las niñas estaba impago: "EL JARDÍN ESTÁ IMPAGO; EL JARDÍN ES CUOTA ALIMENTARIA", escribió, visibilizando un reclamo sensible que rápidamente tomó dimensión pública.

También explicó que no maneja directamente esos fondos: "El jardín y la prepaga los abona Roberto directamente... el monto que percibo es de $1.900.000", detalló, señalando responsabilidades compartidas en la economía familiar. Ante esto, la reacción de Cinthia fue frontal. No solo rechazó las acusaciones, sino que descalificó a Vera en términos personales y laborales: "Sos una vaga, soltá, andá a terapia... ¿por qué no vas a laburar? Porque tenés alergia a laburar", disparó.

Vera había denunciado en redes que el jardín de las niñas estaba impago

Vera había denunciado en redes que el jardín de las niñas estaba impago

En otro tramo, cuestionó la legitimidad de sus reclamos y volvió sobre el eje económico: "Nadie te cree el cuento... te pasan seis palos de cuota alimentaria... y todavía no pudiste organizarte para salir a laburar". Pero el descargo no se limitó a lo económico. La panelista también acusó a Vera de intentar dañar su imagen y, obviamente, la de su pareja: "Lo único que querías es pretender arruinar la imagen de Roberto, pretender arruinar mi imagen".

A medida que el conflicto escala, el foco vuelve una y otra vez sobre las niñas. Vera había cuestionado incluso las condiciones de traslado, señalando que no se respetaban medidas de seguridad: "Los traslados de menores... deben realizarse en sillitas... fueron conscientes de su conducta imprudente". Cinthia, en cambio, apuntó a lo que considera un uso indebido del conflicto: "Vos deberías tener vergüenza por lo que le estás haciendo a tus hijas", lanzó.

Vera había denunciado en redes que el jardín de las niñas estaba impago

Esta vez, la escalada verbal alcanzó niveles de agresividad que incluyen insultos reiterados, acusaciones graves y advertencias judiciales. "Cuando venga la cautelar, no vayas a decir que te censuraron", sostuvo Cinthia, dejando entrever que el conflicto podría trasladarse nuevamente al ámbito legal. Mientras tanto, ninguna de las partes da señales de retroceder. Vera insiste con sus denuncias económicas y familiares, mientras Fernández responde con ataques directos y una estrategia de confrontación total. En el medio, la disputa por la cuota alimentaria, los bienes y el cuidado de las menores sigue sin resolución, pero con un nivel de exposición creciente.