Escándalo en Gran Hermano por la fuerte denuncia de Sol Abraham: ¿hubo violencia?

El jueves, los participantes de Gran Hermano se enfrentaron a una nueva prueba semanal por el presupuesto para hacer las compras. Se trató de una dinámica en la que debían llegar a tiempo a un punto de encuentro y permanecer "en el aire" hasta que el Big lo indicara.

En la pantalla del living, la producción anunciaba quién debía mantenerse sin tocar el suelo y en qué sector de la casa. Durante el juego, los hermanitos mostraron su ingenio: si bien había plataformas donde podían pararse, algunos optaron por cargar a sus compañeros sobre los hombros.

Nueva prueba semanal en GH: el piso es lava

En una de las consignas, el Big indicó que diez participantes debían ir a "la arena". Fue entonces cuando cuatro se subieron al cuadrado dispuesto por la producción, mientras que otros se tiraron al piso para que sus compañeros se recostaran encima y así evitar el contacto con el suelo.

"Hoy pasó una situación que ya hablé en el confesionario. No lo quiero contar porque prefiero esperar el resultado", dijo Solange Abraham, y confirmó que fue evaluada por un médico.

Esta es la situación que expuso Sol en el vivo, el momento que La Maciel se tira en la espalda de Solange en la prueba semanal, Sol gritando de dolor y después La Maciel se empezó a reír con su grupo de lo que hizo a proposito #GranHermano pic.twitter.com/X427NsSOYU — lautrolo (@itslautrolo) March 27, 2026

Yipio se metió en la discusión y aclaró lo que Abraham había dejado en incógnita: "Piensan que alguien la lastimó por gusto. Acá se escucha todo, creen que hablan en privado y la casa es chica".

En medio de la rapidez y los nervios por cumplir la consigna, La Maciel se arrojó sobre Solange. El episodio no pasó desapercibido y, por la noche, en pleno vivo, la participante —que regresó en esta Generación Dorada— acusó a su compañera de haberlo hecho a propósito, provocándole la lesión.

Solange Abraham confirmó que tiene un golpe intercostal tras la prueba semanal

El momento denunciado por la participante se viralizó rápidamente en redes sociales, donde además se aseguró que sufrió un golpe intercostal . Se trata de una lesión en los músculos, nervios o ligamentos entre las costillas, común tras traumatismos directos, caídas o incluso tos fuerte.

Besos y algo más

Mientras algunos denunciaban violencia y golpes intencionales, otros participantes vivieron la prueba con otro clima. Danelik, Brian, Luana y Franco tuvieron que reaccionar rápido para cumplir con la consigna y terminaron protagonizando un momento inesperado.

Zunino y Luana ya se muestran como una pareja consolidada dentro de la casa, mientras que el ex futbolista y la creadora de contenido comienzan a construir un vínculo cada vez más cercano, con histeriqueos constantes. Sin perder tiempo, elevaron el tono del coqueteo e involucraron a sus compañeros en el juego.

Brian Zunino Danelik y Luana propusieron dormir los 4 juntos y tuvieron que dar el consentimiento 👀pic.twitter.com/YkaCK8Jrtu — nom0leste (@nom0leste) March 27, 2026

" Ey, ¿nos damos un beso entre los cuatro? ", propuso Brian Sarmiento cuando quedaron cara a cara sobre una pequeña plataforma.

"Podemos hacer piquito en escalera...", retrucó Danelik, y su compañera accedió de inmediato. Aunque aclararon que todo era en tono de broma, la química entre ellos fue evidente y el momento terminó en un beso compartido, con Gran Hermano pidiendo el consentimiento de los cuatro participantes.