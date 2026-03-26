El día más difícil de Alan Lez: el finalista de La Voz Argentina 2025 despidió a su papá con un mensaje desgarrador

El 25 de marzo no será un día más en la vida de Alan Lez. En la fecha en la que cumplió 30 años, el joven artista tuvo que atravesar el momento más doloroso: la muerte de su padre, después de una larga batalla contra un cáncer de colon que lo mantuvo internado durante las últimas semanas. La noticia llegó envuelta en un gesto íntimo. En lugar de celebrar su cumpleaños, Alan eligió compartir en sus redes sociales una serie de imágenes que reconstruyen una historia de amor: una foto de su infancia junto a su papá, otra durante su rehabilitación tras los ACV que sufrió en 2022 y, finalmente, un video celebrando el lanzamiento de su primera canción, Prendimos la luz.

Junto a todo eso, escribió: "No es casualidad que te vayas hoy, un 25 elegiste descansar y dejar de sufrir". Ese número, el 25, lo acompaña desde siempre: es su cumpleaños, pero también se convirtió en símbolo de su vida, al punto de nombrar su primer disco Full 25/7, una obra atravesada por el esfuerzo, el amor y la urgencia de vivir. La muerte no llegó de golpe. Durante semanas, Alan fue narrando el proceso con una honestidad brutal, sin filtros ni escudos.

Apenas días antes del desenlace, había compartido con sus seguidores el momento que atravesaba. "Hace 3 semanas que mi papá está internado por un cáncer de colon que este último tiempo me dio a entender aún más la finitud de nuestra existencia en muchos aspectos", escribió.

En ese mismo mensaje, dejó una de las imágenes más conmovedoras de esta historia: "Hace 3 semanas que vengo a la clínica a estar con él, a hablarle de la vida, de las veces que canté, que me enamoré, que estoy cumpliendo mis sueños, mientras él se está yendo...Hace 3 semanas que mi vida está en pausa porque todos los días me despido un poquitito más, y no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si así se hace...", confesó.

Uno de los posteso de Alan sobre la enfermedad de su padre

Detrás del artista que brilló en La Voz Argentina hay una historia mucho más silenciosa. Su padre fue albañil, carpintero, pintor. Un trabajador que sostuvo a su familia desde el oficio y que, con los años, también se convirtió en uno de los pilares emocionales del camino artístico de su hijo. Fue él quien, sin saberlo, sembró la semilla de la música. Alan lo recordó en más de una ocasión: los videoclips que miraban juntos, la fascinación por esos artistas que lo llevaron a soñar con el escenario.

Ese mismo hombre que luego, tras dos ACV, tuvo que reconstruirse en una silla de ruedas, celebró también los logros de su hijo. El video que Alan eligió para despedirlo -riendo, orgulloso, festejando su primer lanzamiento- es la prueba más clara de ese vínculo. "Gracias pa por luchar hasta el último día, te amo siempre hasta la eternidad", escribió en su despedida final.

En su paso por el programa, Alan se definía con alguien que quería "servir show". Brillar, entretener, dejar algo en la gente. Pero detrás de esa energía había una vida atravesada por la fragilidad, por el miedo, por la urgencia de aprovechar cada momento. "Si la gente en unos meses no se acuerda de mí, al menos les regalé un momento de alegría", había dicho en una entrevista con BigBang . Nunca se trató solo de lo que deja en el público, sino de lo que construyó en lo íntimo.

El finalista de La Voz Argentina 2025 despidió a su padre con un mensaje íntimo

En uno de sus últimos mensajes, Alan expresó un deseo que trasciende su propia historia: "Quiero compartir por acá mi dolor porque sé que no soy el único, y deseo de corazón que el universo abrace fuerte nuestras almas", concluyó.