Yanina Latorre reveló por qué no muestra el video de Evangelina Anderson con un hombre casado

El enfrentamiento entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson sumó un nuevo capítulo entre cruces en redes sociales y declaraciones en móviles televisivos. Ambas sostienen su postura y no dan el brazo a torcer.

Todo comenzó con un supuesto video que, según Latorre, demostraría un romance de la ex participante de MasterChef con un hombre casado, material que, hasta el momento, permanece inédito.

Yanina Latorre reveló que Evangelina Anderson estuvo con un hombre casado y desató una guerra

En un video junto a Martín Cirio, Evangelina desmintió cualquier vínculo con un hombre comprometido: "No soy 'Tatiana' y no me meto con hombres casados", aseguró. La cuenta en X del ciclo Sálvese Quien Pueda, conducido por Latorre, aprovechó ese momento para avivar el debate. Con un mensaje directo, afirmaron que Anderson "sigue negando el polémico video".

La reacción de la modelo fue inmediata: "¿Qué polémico video? Muéstrenlo. Si no lo muestran es porque no existe. Yani me dijo que lo iba a mostrar y yo aún sigo esperando...", lanzó, poniendo el foco en la falta de pruebas concretas y cuestionando la veracidad de las acusaciones.

Cruce digital entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson

Yanina la trató de "negadora serial" y se negó a mostrar el video. Pero la disputa no quedó solo en redes: en un móvil con Desayuno Americano, la conductora volvió a la carga. "Primero que a mí nadie me va a amenazar ni a instigar...", comenzó, ante la insistencia por mostrar el material, dijo y siguió: "Yo conté al aire y me hago cargo de lo que dije porque tengo la data. Tengo todo sobre que ella, en un momento, estaba saliendo con un casado", reafirmó. También aclaró que nunca reveló la identidad del hombre ni a qué se dedica.

"No sé por qué, hoy la escuché en una nota de Intrusos, y ella asumió que era un jugador de fútbol, con nombre y apellido que yo no nombré. Me parece una falta de respeto total", agregó. Según Yanina, no va a revelar el nombre de la persona involucrada para no perjudicar ni a la mujer ni a los hijos . Cabe recordar que ella atravesó una situación similar al enterarse por los medios de la infidelidad de su marido, Diego Latorre.

Eso sí, dejó en claro algunos puntos: "No es jugador de fútbol", negó nuevamente los dichos de Anderson y sumó: " Ella sabe que no lo voy a mostrar porque soy una gran defensora de la familia, por eso me lo dice".

Sin pruebas a la vista y con versiones completamente opuestas, la pelea entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson sigue escalando y suma tensión capítulo a capítulo. Mientras el supuesto video continúa sin aparecer, el conflicto se alimenta más de declaraciones que de evidencias, dejando abierta la incógnita sobre quién dice la verdad.