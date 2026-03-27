BTS: los 4 consejos antes de sacar las entradas para ARIRANG en Argentina

¡El ARMY está de fiesta! BTS, los reyes indiscutidos del K-pop, confirmaron su tan esperada gira mundial BTS WORLD TOUR 'ARIRANG', que promete ser la más espectacular de su carrera. Con más de 80 shows en 34 lugares del mundo , esta gira marcará el regreso triunfal de RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook a los escenarios tras su última gran serie de shows en 2021-2022.

La etapa latinoamericana de ARIRANG comenzará el 2 de octubre en Bogotá, Colombia, con dos noches inolvidables en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Luego, la banda se presentará en Lima, Perú (Estadio San Marcos), Santiago, Chile (Estadio Nacional), y cerrará con tres noches consecutivas en el Estádio do MorumBIS de São Paulo, Brasil. Pero lo que más emociona al ARMY argentino es que BTS realizará sus primeros shows en Buenos Aires, un hito histórico que tendrá lugar en el Estadio Único de La Plata bajo la producción de DF Entertainment.

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Ahora, lo importante: la preventa exclusiva para quienes tengan la ARMY MEMBERSHIP GLOBAL comenzará el martes 7 de abril a las 10 de la mañana a través de allaccess.com Es fundamental registrarse previamente en la plataforma Weverse antes del 2 de abril a las 16:00 horas para obtener acceso a la preventa. Durante la compra, habrá que ingresar el número de membresía de 9 dígitos (que comienza con "BA"). Y, en caso de no contar con la membresía, la venta general se habilitará el viernes 10 de abril a las 10 de la mañana , también en All Access.

La experiencia ARIRANG promete ser única: con un diseño de escenario inmersivo de 360 grados, BTS busca acercarse más que nunca a sus fans, colocándolos literalmente en el centro del espectáculo. Es por eso que el furor por BTS no tiene precedentes. En las primeras etapas de la gira, los siete ídolos agotaron 41 fechas en Estados Unidos, Europa y Reino Unido, vendiendo unas 2.4 millones de entradas.

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Lo que no podés olvidar antes de comprar tus entradas

Revisá tu ARMY MEMBERSHIP. Asegurate de tener tu membresía activa y registrada en Weverse si querés acceder a la preventa. Prepará tus datos y medios de pago. Evitá contratiempos al momento de la compra. Sé puntual. La fila virtual se llena rápidamente. Cuidado con las reventas ilegales. Comprá únicamente a través de canales oficiales como All Access para evitar estafas.

La gira mundial comenzará el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, y después de su paso por América Latina, BTS llevará su música a Asia y Australia hacia finales del año. Con cada anuncio, queda claro que este tour será una celebración épica para el ARMY global.