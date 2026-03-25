Fede Bal rompió el silencio tras una fuerte denuncia que también salpica a Evelyn Botto y a Homero Pettinato

Hace unos días, la pelea entre Fede Bal y Coscu copó las redes sociales. En este contexto, hubo quienes aprovecharon la disputa para tomar partido y exponer al hijo de Carmen Barbieri, que se vio obligado a salir a responder las acusaciones.

Todo comenzó cuando, en una entrevista, el actor acusó al streamer de bajarlo de eventos por supuestos caprichos y problemas de ego. Ante esto, Coscu respondió con dureza desde su cuenta oficial: " Fede Bal, pelotudo grande ya . Nunca te mandé a bajar de un evento. Quizás no te llamaron porque sos un inútil, chavalín".

Fede Bal y Coscu no dan tregua y siguen sacando trapitos al sol

Lejos de dar por terminada la violenta discusión virtual, el actor decidió recoger el guante: "Seré un inútil, Coscu, pero hace años que trabajo, no me peleo, no me meto con nadie ni me burlo de nadie", comenzó en su contundente descargo. Acto seguido, lo desafió de manera directa: "¿Podés decir lo mismo, capo? Estoy agotado de tener que soportar toda tu agresividad hace años".

Pero su furia digital no se detuvo allí. En un segundo mensaje, reafirmó que realmente no lo conocía en sus inicios y apuntó contra su actitud: "Después creciste y te conocí por todo tu ego lastimado, reaccionando y descansándome con todo lo que hacía", sentenció tajante.

Claro! Eso pasó en Estación central. Imagino que te habrán contado que al otro día fui y pagué cerca de medio palo de todo lo que se consumió. Soy amigo de los dueños, pregúntales reina https://t.co/WWws4xUImv — Federico Bal (@balfederico) March 25, 2026

En medio del sinfín de acusaciones, terceros también se metieron en la polémica. Una usuaria de X aprovechó el tuit de Coscu para exponer un episodio: "Aprovecho mi momento para contar que una vez fue Fede Bal a mi trabajo, un reconocido bar de MDP, y se fue sin pagar. Estaba con Evelyn (Botto) y Homero (Pettinato). Me pidieron que les abra una cuenta y se fueron sin avisar . Los atendí con toda la onda y no dejaron nada. Famosos estúpidos".

Cansado de lo que consideró versiones falsas, Fede Bal salió a aclarar lo ocurrido aquella noche en Mar del Plata: "¡Claro! Eso pasó en Estación Central. Imagino que te habrán contado que al otro día fui y pagué cerca de medio palo de todo lo que se consumió. Soy amigo de los dueños, preguntales, reina".