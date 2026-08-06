El entorno de La Joaqui destapó lo que Tuli Acosta quiere ocultar: "Tatiana", embarazo y fuertes acusaciones

Horas después de que Tuli Acosta se sentara frente a Moria Casán para negar cualquier atisbo de romance con Luck Ra y defender que entre ellos existe una amistad de años, las personas más cercanas a La Joaqui tomaron sus teléfonos y dispararon sin filtros en las redes sociales. Historias de Instagram, posteos en X y vivos de TikTok configuraron un frente unido que, lejos de dar por cerrado el tema, mantuvo la polémica encendida durante horas.

El grupo de amigos más cercano a La Joaqui está integrado por Albere, tiktoker y creadora de contenido de 22 años; Sasha Ferro, influencer y modelo de 27; y Facundo Guarino, más conocido como "Guari", streamer e influencer. Los tres compartieron viajes con la cantante y se mostraron como su principal red de contención cuando se conoció la separación.

Albere contra Tuli Acosta tras la polémica con La Joaqui

Quien no se guardó absolutamente nada fue Albere. En una entrevista con La Tía Sebi reveló algunos detalles sobre su mala relación con Tuli: "Es una situación de hace varios años. Yo no soy de esas que me cae mal gente del ambiente o que a simple vista juzga. Para que realmente me caigas mal tengo que tener la suficiente data concreta y saber que realmente es verdad, porque rumores hay un montón".

Luego profundizó: "Y no solo por esa data o rumores que son verdad, sino por cosas que ha hecho a mi entorno. No me gusta la manera que es ". Además, deslizó que la bailarina habría sido una "Tatiana" con Sasha Ferro por involucrarse con un influencer.

Albere la mejor amiga de la joaqui destruye a tuli pic.twitter.com/CCQDxSrqMO — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 5, 2026

La influencer también publicó una fuerte historia en Instagram en la que escribió: "Nos tenés podridos a todos moski-ta muerta". La separación de la palabra "moski" fue interpretada por muchos usuarios como una indirecta que daba a entender que Tuli se habría involucrado con el influencer mientras mantenía una relación con Sasha.

Pero eso no fue todo. Minutos después redobló la apuesta con otro mensaje aún más explosivo: " Te metiste con una embarazada, no te olvides eso . Si ya eras, ahora te convertiste en una SÚPER sorete. Y si te olvidaste, salgo a recordártelo cuando quieras. A MÍ NO ME TIEMBLA".

Albere contra Tuli Acosta

La referencia a una mujer embarazada generó una inmediata repercusión en las redes sociales. Entre los usuarios comenzó a circular la versión de que el mensaje apuntaría a una situación relacionada con el futbolista Joaquín "Tucu" Correa, luego de que meses atrás se difundieran imágenes en las que se veía a Tuli bailando muy cerca del jugador en un boliche. Poco tiempo después, el futbolista anunció el embarazo de su pareja. Sin embargo, se trata de especulaciones surgidas en redes y no existe una confirmación pública que vincule ambos hechos.

En otra historia, publicada segundos antes, Albere compartió un meme de Marley y Wanda Nara riéndose acompañado por una frase que volvió a apuntar contra la bailarina: "Dejá de mentir. No te cree nadie".