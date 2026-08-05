"Es como mi hermano": Tuli Acosta rompió el silencio, negó un romance con Luck Ra y apuntó contra los rumores

Después de varios días de especulaciones, mensajes en redes sociales y versiones cruzadas, Tuli Acosta decidió ponerle fin al silencio. La influencer y bailarina salió a responder las acusaciones que la señalaban como la supuesta tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui, una teoría que tomó fuerza tras la confirmación de la separación de la pareja.

Tuli Acosta, íntima en #LaMañanaConMoria: "Mi límite es ver a mi mamá triste". pic.twitter.com/qHhrBTBG4H — eltrece (@eltreceoficial) August 5, 2026

Lejos de esquivar el tema, Acosta fue contundente y aseguró que entre ella y el cantante cordobés nunca hubo nada más que una profunda amistad. "Es imposible. Desarrollamos un vínculo de amistad, pero yo lo siento como con mi hermano", afirmó durante una entrevista en La Mañana con Moria (El Trece). La joven explicó que había decidido mantenerse al margen de la polémica porque consideraba que las declaraciones de los propios protagonistas eran suficientes. "No iba a hablar porque creí suficiente la palabra de ellos. Las cosas siempre estuvieron claras", sostuvo.

La ruptura entre La Joaqui y Luck Ra generó una enorme repercusión luego de que la cantante confirmara públicamente el final de la relación. Más tarde, en distintas entrevistas, confesó entre lágrimas que el intérprete de La Morocha era "el amor de su vida" y reveló que la decisión de terminar el vínculo había sido de él. En medio de ese escenario, las redes sociales encontraron rápidamente una supuesta responsable: Tuli Acosta. La bailarina mantiene desde hace años una amistad muy cercana con Luck Ra, al punto de haber contado públicamente que en varias oportunidades compartieron la misma cama durante viajes o giras.

Esto último, claro está, generó grandes repercusiones al punto de que muchos usuarios lo utilizaron para alimentar los rumores. Sin embargo, ella volvió a desmentir cualquier versión romántica. "Lo que sea que intenten interpretar que salga de la amistad, es falso. Nuestras intenciones siempre fueron desde la amistad. Hay mucha confianza y es lógico que nos vean juntos, que nos vean compartir. Pero nunca hubo más que eso, más que una amistad. Esta termina siendo una anécdota más de nuestra amistad, de las cosas que pasamos juntos", explicó.

💣 TULI ACOSTA DESMIENTE LOS RUMORES DE ROMANCE CON LUCK RA @intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/li4T3QtVXV — América TV (@AmericaTV) August 5, 2026

Además, reveló que continúa teniendo diálogo con La Joaqui y que la cantante jamás le preguntó por los rumores. Más allá de las versiones mediáticas, Tuli confesó que lo que más le afectó fue la violencia que recibió en las redes sociales. En diálogo con Intrusos (América), reconoció que en un primer momento eligió guardar silencio, pero sintió que debía salir a hablar cuando entendió que las acusaciones ya tenían otro objetivo. "Yo creo que hacía falta, sobre todo porque ya te das cuenta de que lo están haciendo sólo para dañar y no me gusta", expresó.

También aseguró que la situación terminó perjudicando a todos los involucrados. "Creo que a todos nos duele igual, va más allá de mí y por eso también lo hablo; creo que yo puedo manejarlo", reflexionó y sumó: "Uno, en los primeros días, frente al morbo y todo eso, lo sabe manejar y se maneja como puede; intenta que las cosas pasen, más cuando uno está tan tranquilo respecto de las cosas como son, pero creo que ya llega un punto donde empiezan a lastimar solamente y, como te digo, no sólo a mí, sino a ellos también, no les permiten hacer el duelo".

La influencer también contó cómo intentó protegerse del aluvión de mensajes y acusaciones. "Obviamente cuando empezó todo esto directamente bloqueé el celular e intenté no estar ahí", reveló. Incluso reconoció que la situación la desbordó emocionalmente y que llegó a llorar por los comentarios que recibía. Según explicó, esa experiencia también le permitió valorar el cariño de quienes la apoyaron en medio de la tormenta. Durante la entrevista también le preguntaron por algunas publicaciones que se viralizaron y que muchos usuarios interpretaron como supuestas señales entre ella y Luck Ra.

Una de las más comentadas fue una fotografía de unas cotorras que el cantante había compartido tiempo atrás con La Joaqui y otra imagen muy similar que Tuli publicó días después. La influencer desestimó cualquier teoría. "Es una amistad y realmente no puedo verlo como otra cosa", insistió. Y explicó cómo surgió aquella publicación. "Fue un día que íbamos caminando con Facu, sacándole fotos a cosas aesthetics y simplemente fue eso", aseguró. Finalmente, también rechazó la versión difundida por Pepe Ochoa en LAM, quien había afirmado que una supuesta infidelidad habría salido a la luz a través del entorno del peluquero de La Joaqui.

La Joaqui y Luck Ra separados

Sin entrar en detalles sobre esa versión, Tuli dejó en claro cuál es hoy su mayor preocupación. "Me da impotencia que se hable de mí y se me ponga en el medio. Siento que no se está respetando el duelo de Facu y Joaqui. Llega un punto que es tanta cizaña que me da bronca", concluyó.