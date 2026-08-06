Explosivo descargo de Momo contra la Ley de Tierras: "Esto se trata de quién es argentino y de quién es el traidor"

En medio del debate en el Senado por la Ley de Tierras, el streamer Gerónimo Benavides, más conocido como "Momo", se pronunció con dureza en sus redes sociales y soltó fuertes críticas contra la iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger, defendida por Patricia Bullrich y avalada por todo el gobierno de Javier Milei, al advertir sobre la entrega de recursos estratégicos y la venta de tierras a capitales extranjeros.

Durante una transmisión, el abogado sostuvo que el proyecto excede la discusión partidaria y llamó a sus seguidores a involucrarse en el tema: "Estamos discutiendo 13 millones de hectáreas que ya se vendieron y todavía quedan millones y millones por venderse", afirmó al comenzar su descargo.

Gerónimo Benavides se pronunció por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Luego vinculó la iniciativa con las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y recordó un debate que, según él, se dio tiempo atrás sobre los incendios en la Patagonia: "Dentro de la misma ley está lo de la Ley de Fuegos... ¿Se acuerdan el chamuyo de 'cómo vamos a estar prendiendo fuego la Patagonia, si no la vamos a poder vender después'? ¿Se acuerdan que yo les dije que después iban a sacar una ley para poder venderla?", expresó.

En esa misma línea agregó: "Y no se bajaron de eso, se bajaron del capítulo 3, entonces prendieron fuego para venderlo".

La Patagonia argentina en llamas

El streamer también apuntó contra los legisladores que respaldan la iniciativa y lanzó una fuerte acusación: " Todos los traidores que están recibiendo sobres ahora , no hay que olvidarse quiénes son".

Para Momo, el debate trasciende cualquier diferencia ideológica y se centra en la defensa del territorio nacional: " Esto se trata de quién es argentino y de quién es el traidor, no hay una discusión . Si después te quieren dividir ideológicamente estos sin cerebros, está en vos", sostuvo.

"Se acuerdan que cuándo arrancó todo este gobierno había un montón de streamers que salían con ay, VLLC, qué lindo. Y ahora CERRARON EL ORTO

Cerraron el orto por que saben que defendieron algo que ahora está entregando absolutamente todo. Ya no hablan, se dieron cuenta"



Momo se... — TUGO News (@TugoNews) August 6, 2026

Además, cuestionó el modelo económico del gobierno de La Libertad Avanza y aseguró que el país depende exclusivamente del endeudamiento externo: "Este Gobierno se mantiene por préstamos, no fabrica absolutamente nada, no fabricó ni un tornillo, no vendió un tornillo al exterior. Es toda plata prestada y pagando plata prestada que tomó este mismo ministro en otro gobierno", manifestó.

En ese contexto, afirmó que Estados Unidos tendría interés en financiar a la Argentina por el valor estratégico de sus recursos naturales. " Viven de plata prestada ", resumió.

La tierra no se vende

Finalmente, puso el foco en las llamadas "tierras raras" y el litio, minerales clave para el desarrollo tecnológico: "¿Saben a través de qué se generan las nuevas tecnologías? ¿Cuál es el recurso que necesitan para conductores, semiconductores e inteligencia artificial? Tierras raras. Y ni hablemos del litio", afirmó.

Sobre el cierre, Momo insistió en que la discusión no debería quedar atrapada en la polarización política y llamó a dejar de lado las etiquetas partidarias: "No se dejen llevar por lo de 'los kukas', 'los K', 'esto es de zurdos'. Basta de ese chamuyo. Están hablando de regalar el país. No hay ideología ni partido político", concluyó.