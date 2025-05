El desconcertante cambio de parecer de Lowrdez: se retractó de su denuncia por violencia de género

Lourdes Fernández, más conocida como Lowrdez, ex integrante del icónico grupo pop Bandana, sorprendió este lunes al publicar un mensaje en sus redes sociales con el que se disculpó públicamente con su ex pareja Leandro García Gómez, a quien había denunciado por violencia de género en noviembre de 2022. La retractación no tardó en encender el debate, al dejar entrever un giro dramático y confuso en una historia marcada por el dolor, la denuncia y ahora, la incertidumbre. "Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme", escribió la cantante.

El mensaje de Lowrdez de Bandana a su ex

En un extenso posteo de Instagram, también reivindicó a García Gómez, su ex, y reflexionó sobre su propio accionar. "He tomado decisiones de las cuales me arrepiento y las tomé como experiencias de aprendizaje... soy humana, no perfecta", añadió. El mensaje, que incluyó la etiqueta directa a varios medios de comunicación, cayó como un balde de agua fría entre sus seguidores y activistas por los derechos de las mujeres.

La artista había generado conmoción hace casi dos años, cuando subió un video mostrando su rostro visiblemente golpeado. "Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denuncien, no tengan miedo", escribió entonces. En ese mismo período, denunció haber sido drogada sin su consentimiento, filmada y fotografiada desnuda, y aseguró que vivió un vínculo plagado de control y abuso psicológico.

"El amor no duele", escribió en aquel momento, en un mensaje que parecía contundente y sin vuelta atrás. Su madre, Mabel, médica de hospital público, había confirmado entonces los hechos y relató en el programa A la tarde que Lourdes "tenía miedo, no quería denunciar". También aseguró que su hija fue víctima de violencia física, psicológica y económica. "Le vació las cuentas, tenía fotos de ella desnuda con las que la extorsionaba. Estuvo preso, tenía un revólver con el que decía que se iba a matar", detalló la madre, señalando que Lourdes se encontraba "shockeada y triste", en tratamiento psiquiátrico y bajo acompañamiento legal.

La relación entre Lourdes y Leandro, iniciada durante la pandemia, fue descripta como una montaña rusa de idas y vueltas. En su momento, trascendió que él incluso le habría exigido dejar su participación en el espectáculo Sex por celos, y que la artista estaba dando sus primeros pasos hacia la idea de formar una familia. Hoy, la sorpresiva retractación -lejos de calmar las aguas- reabre interrogantes. ¿Qué motivó este cambio de postura? ¿Está realmente en paz o bajo presión? ¿Qué significa esta disculpa pública para tantas otras mujeres que sí decidieron denunciar? Y sobre todo, ¿cómo impacta este retroceso en el mensaje colectivo sobre la violencia de género?

Lowrdez de Bandana

Hasta el momento, Lourdes no volvió a hacer declaraciones más allá del posteo. Pero la polémica ya está instalada, dejando una estela de confusión, dolor y preocupación sobre una historia que parecía cerrada, pero que -como muchas otras- todavía duele.