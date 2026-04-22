El nuevo programa de Beto Casella en jaque: América TV le puso un ultimátum de 20 días si no repunta

Luego de haber sido el pase del verano en términos televisivos, la llegada de Beto Casella a América TV no comenzó con buen pie, de acuerdo a la crisis interna que revelaron existe por parte de la señal en relación al formato del programa BTV, que no cumple con las expectativas en cuanto a rating y ni siquiera logra afrontar los costos que tiene. Si en 20 días no repunta, probarán otro estilo más de actualidad y político, y si tampoco funciona llevarán al conductor a los fines de semana.

"El programa de Beto está en revisión por los números bajos", explicó Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde contó que la "crisis interna" que atraviesa su participación fue descrita como "feroz" y que el principal detonante es el "rating flojo" y que "los números no mejoran" desde que empezó en febrero. "El canal pretende dos puntos de promedio, con picos de tres", señaló el periodista, cuando "no llega a 1,5". "El viernes a las 22:40 estaba en 0,9", añadió.

"Si no funciona el programa, el canal ya tiene decidido con la productora Mandarina hacer un contenido más de actualidad y de política. Acá el problema es el formato. Lo que están haciendo al aire no está rindiendo", detalló Etchegoyen, quien explicó que el plazo que puso América TV es de 20 días para "ver si lo dan vuelta". Si aún así no mejora, "hay muchas chances de que Beto pase a los fines de semana".

"Creo que la palabra ultimátum a Beto lo enoja", aseguró el especialista en espectáculos. A su vez argumentó que la información que reveló no se la desmintió nadie de América TV. "Es un programa que tiene mucho gasto. Sale mucha plata el programa de Beto y a mí me dicen que no llega a cubrir esos gastos", indicó.

Beto Casella cuando estaba al mando de Bendita TV.

Al mismo tiempo Etchegoyen explicó que "Beto de América no se va a ir tan fácil, después de todo lo que generó su salida de Canal 9". "En febrero pasado llegó con una movida importante. Era la noticia en este 2026", sumó, además de agregar que "los panelistas son muy buenos" que el conductor "es uno de los más talentosos que tiene la tele".

Cabe recordar que Casella condujo Bendita TV en Canal 9 desde 2006 a 2025 de forma ininterrumpida y que conducía el programa más importante de esa señal, que ahora continúa con la conducción de Edith Hermida y con parte de quienes fueron sus compañeros durante muchas temporadas.