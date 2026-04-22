Moria Casán descansó otra vez a la Cirio, esta vez por su nuevo marido: "¡Felicitaciones, te agarraste un trabajador!"

Uno de los mejores momentos de la televisión volvió a ser protagonizado por Moria Casán que esta vez dejó sin palabras a Jesica Cirio en una explosiva charla para el programa que ella conduce, La mañana con Moria. En muy pocos minutos, pasó de todo: pedidos disculpas, confesiones y ácidos comentarios donde las divas dejaron todo sobre la mesa, sin filtros ni restricciones.

La charla comenzó con Moria rememorando una vieja rencilla que aún resuena en las redes. " ¿Te acordás del famoso 25, cuando digo 'la imbécil de la Cirio'? ", disparó La One, haciendo referencia a aquel polémico comentario que lanzó hace años.

Sin titubeos, Moria reconoció el gesto de Jesica tras aquel episodio: "Yo dije una barbaridad tuya y vos tuviste la amorosidad de venir a hacerme una nota a mi casa de Parque Leloir, vos siempre fuiste súper amorosa". Jesica, entre risas, respondió con humildad: "Es que siempre tuviste una personalidad muy fuerte. Yo era muy chiquita, no entendía nada".

Fiel a su estilo, Moria relativizó el conflicto y lo enmarcó dentro de su personalidad explosiva: "Estas cosas mías tan petardistas, que salgo y digo cualquier cosa. Era el show, no pasó nada. Divino", dijo para dar vuelta la histórica página del dramático -y divertido- episodio.

Nicolás Trombino y Jesica Cirio

Pero el momento de mayor impacto llegó cuando el tema cambió hacia la vida personal de Jesica. Tras confirmar que espera su segundo hijo junto a su nuevo novio Nicolás Trombino, la modelo habló sobre su nueva relación y dejó atrás las sombras de su pasado con Elías Piccirillo.

Moria le deseó lo mejor: "Desearte que sanes absolutamente. Ahora tenés otro bebé en la pancita. Así que el bebé de un nuevo amor, que espero que te vaya divino", dijo y acotó picante: "Espero que no tengas ningún problema de cuentas, ni de CV, ni de CBU. Este tiene supermercado mayorista y un frigorífico. Que nos invite a asado".

Jesica Cirio y Elías Piccirillo

Con su inconfundible tono irónico, no dejó pasar la oportunidad de remarcar el perfil trabajador del actual esposo de Cirio: " ¡Trabaja, boluda, trabaja! Aplauso a Trombino, que trabaja . La Cirio se agarró un trabajador", exclamó entre carcajadas.

La conversación también tocó fibras sensibles cuando Jesica se refirió a su turbulenta relación con Piccirillo, quien actualmente enfrenta prisión domiciliaria por graves acusaciones: "Fue una equivocación en mi vida. Creo que a cualquiera le pasa", confesó la modelo, mientras revelaba cómo la experiencia la llevó a sanar heridas profundas: "Creo que hubo mucho dolor desde mi infancia, que tuve que sanar y todo esto me sirvió para curar un montón de heridas que tenía desde el inicio, desde mi infancia, y bueno, fue como un golpe de decir, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué así?".

Moria le festeja a la Cirio que su nuevo novio trabaja. ¿Pero estamos seguros que trabaja? Se las dejo picando🦟🦟🦟pic.twitter.com/RvX2vPDVum — VULGA (@vulgarcite) April 22, 2026

Aunque Moria intentó profundizar en los detalles más escabrosos, Jesica se mantuvo firme en no revelar más: "Son cosas que voy a guardar para mí, porque no me interesa, ya es algo que es parte de mi pasado. Creo que fue muy duro, ya lo solté, ya está, y logré irme en el momento indicado". Sin embargo, Jesica Cirio no pudo evitar compartir un episodio que marcó su decisión de dejar atrás esa etapa: "Ese día cuando estoy en el patio de mi casa choca una mariposa enorme. Era de color negro. Era como que marcaba que algo iba a suceder muy malo. Chocó contra el vidrio de la ventana y cayó en el piso. La vi y empecé a buscar qué significaba. Yo ya estaba pasando un mal momento. Ese día fue cuando dije, 'me tengo que ir'".