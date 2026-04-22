Moria Casán descansó otra vez a la Cirio, esta vez por su nuevo marido: "¡Felicitaciones, te agarraste un trabajador!"

22 Abril de 2026 14:36
Uno de los mejores momentos de la televisión volvió a ser protagonizado por Moria Casán que esta vez dejó sin palabras a Jesica Cirio en una explosiva charla para el programa que ella conduce, La mañana con Moria. En muy pocos minutos, pasó de todo: pedidos disculpas, confesiones y ácidos comentarios donde las divas dejaron todo sobre la mesa, sin filtros ni restricciones.
La charla comenzó con Moria rememorando una vieja rencilla que aún resuena en las redes. "¿Te acordás del famoso 25, cuando digo 'la imbécil de la Cirio'?", disparó La One, haciendo referencia a aquel polémico comentario que lanzó hace años.
Sin titubeos, Moria reconoció el gesto de Jesica tras aquel episodio: "Yo dije una barbaridad tuya y vos tuviste la amorosidad de venir a hacerme una nota a mi casa de Parque Leloir, vos siempre fuiste súper amorosa". Jesica, entre risas, respondió con humildad: "Es que siempre tuviste una personalidad muy fuerte. Yo era muy chiquita, no entendía nada".
Fiel a su estilo, Moria relativizó el conflicto y lo enmarcó dentro de su personalidad explosiva: "Estas cosas mías tan petardistas, que salgo y digo cualquier cosa. Era el show, no pasó nada. Divino", dijo para dar vuelta la histórica página del dramático -y divertido- episodio.
Pero el momento de mayor impacto llegó cuando el tema cambió hacia la vida personal de Jesica. Tras confirmar que espera su segundo hijo junto a su nuevo novio Nicolás Trombino, la modelo habló sobre su nueva relación y dejó atrás las sombras de su pasado con Elías Piccirillo.
Moria le deseó lo mejor: "Desearte que sanes absolutamente. Ahora tenés otro bebé en la pancita. Así que el bebé de un nuevo amor, que espero que te vaya divino", dijo y acotó picante: "Espero que no tengas ningún problema de cuentas, ni de CV, ni de CBU. Este tiene supermercado mayorista y un frigorífico. Que nos invite a asado".
Con su inconfundible tono irónico, no dejó pasar la oportunidad de remarcar el perfil trabajador del actual esposo de Cirio: "¡Trabaja, boluda, trabaja! Aplauso a Trombino, que trabaja. La Cirio se agarró un trabajador", exclamó entre carcajadas.
La conversación también tocó fibras sensibles cuando Jesica se refirió a su turbulenta relación con Piccirillo, quien actualmente enfrenta prisión domiciliaria por graves acusaciones: "Fue una equivocación en mi vida. Creo que a cualquiera le pasa", confesó la modelo, mientras revelaba cómo la experiencia la llevó a sanar heridas profundas: "Creo que hubo mucho dolor desde mi infancia, que tuve que sanar y todo esto me sirvió para curar un montón de heridas que tenía desde el inicio, desde mi infancia, y bueno, fue como un golpe de decir, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué así?".
Aunque Moria intentó profundizar en los detalles más escabrosos, Jesica se mantuvo firme en no revelar más: "Son cosas que voy a guardar para mí, porque no me interesa, ya es algo que es parte de mi pasado. Creo que fue muy duro, ya lo solté, ya está, y logré irme en el momento indicado". Sin embargo, Jesica Cirio no pudo evitar compartir un episodio que marcó su decisión de dejar atrás esa etapa: "Ese día cuando estoy en el patio de mi casa choca una mariposa enorme. Era de color negro. Era como que marcaba que algo iba a suceder muy malo. Chocó contra el vidrio de la ventana y cayó en el piso. La vi y empecé a buscar qué significaba. Yo ya estaba pasando un mal momento. Ese día fue cuando dije, 'me tengo que ir'".