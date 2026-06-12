Tini Stoessel fue acusada de arruinar el casamiento de otra mujer: la polémica por una wedding planner

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul es uno de los temas que más expectativa genera en el mundo del espectáculo. Si bien desde hace tiempo circulan versiones sobre un posible casamiento, hasta ahora no se conocían detalles concretos sobre la fecha elegida por la pareja.

Aunque los protagonistas alimentaron los rumores cuando mostraron un anillo y dejaron entrever algunos detalles en sus apariciones públicas, ninguno habló de manera oficial sobre una propuesta de matrimonio ni reveló cómo será el gran día. Sin embargo, en LAM aseguraron haber conseguido información sobre la organización del evento y revelaron una situación inesperada que involucraría a otra famosa.

Rodrigo De Paul le habría pedido casamiento a Tini Stoessel este día

Según Pepe Ochoa, todo comenzó cuando una reconocida wedding planner decidió abandonar un compromiso ya asumido para encargarse de la boda de la cantante y el futbolista: "Una famosa contrató una wedding planner, tenía todo organizado, pero la wedding la llamó y le dijo que la iba a colgar porque la llamó otra más famosa", relató el panelista.

Luego, detalló la situación: "Tini, por un tema de agenda, eligió casarse después de Navidad. La menos conocida se casaba el 19 y la famosa el 26. Stoessel se levantó y dijo: 'Quiero casarme el 19'. La wedding habló con la ignota y le dijo: 'No voy a ir a tu casamiento, tengo otro mejor. Te voy a mandar a cuatro que son muy buenas'. Pero esas cuatro también van a la boda de la famosa".

Según explicaron en el programa, la situación generó indignación en la otra novia, que se habría visto obligada a replantear toda la organización de su casamiento.

Si bien a veces ser famosa tiene algunas ventajas, en este caso le arruinó el sueño a otra mujer: "Le pidió que cambie la fecha si quería tenerla a ella trabajando. Entonces, está indignada porque no entiende por qué prioriza a Tini. Ella no necesita que esté presente, sino una respuesta porque el casamiento sería en el mismo lugar", agregó el periodista de espectáculos.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, en medio de un papelón

Finalmente, el panelista aseguró: "La famosa que le choreó la wedding es Tini Stoessel. Se cholulearon con Tini, que quería el 26 y ahora quiere el 19". Tras escuchar la explicación, el conductor Ángel de Brito resumió la polémica con una frase contundente: "Tini Stoessel limpió a la otra novia".

Por el momento, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul hicieron declaraciones al respecto. Además, el supuesto casamiento parece haber quedado en segundo plano por estos días, ya que el futbolista se encuentra concentrado con la Selección argentina en plena disputa del Mundial 2026.