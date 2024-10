El show de Wiñazki contra Milei: "¡Hijos de pu...! Son todos unos mentirosos y soretes"

Al presidente Javier Milei comenzaron a soltarle la mano aquellos que, en algún momento, hasta se animaron a militar su llegada al Gobierno durante la campaña que terminó consolidándolo como presidente. A los casos ya conocidos de Alejandro Fantino, Eduardo Feinmann y hasta el mismísimo Jonatan Viale, quien se animó a tildar al libertario de "violento, autoritario, déspota y tirano", se le sumó el martes a última hora Nicolás Wiñazki. Resulta que el periodista, hartó de los constantes agravios y hechos violentos que recibe el periodismo en general de parte del mandatario, decidió insultarlo abiertamente por la pantalla de TN.

En una editorial que él mismo definió como "Modo Milei", Wiñazki arrancó puteando a todo el espectro político, incluido los integrantes de la Libertad Avanza y su líder. "¿Acá tienen pedazos de soretes? Les estoy hablando a ustedes, a los políticos. ¡Hijos de puta! Son todos unos mentirosos, les estoy hablando a todos. ¡Valijeros, corruptos! ¿Qué se creen? ¿Que hablan porque son una clase superior? ¿Nunca pensaron que le hablaban a gente a la que le estaban haciendo daño y esa gente no iba a responderles? ¿No iba a reaccionar? ¡Son una mierda! Están todos llorando porque se les terminaron los curros", lanzó el periodista mirando directamente a cámara.

Y siguió, fiel al estilo del jefe de Estado: "Se les terminó el chorro de guita que estuvieron afanando durante todos estos años. ¡Son mentirosos! ¿Y saben lo que piensan la gente de ustedes? Que son unos hijos de puta. Está llamando acá la audiencia, están diciendo eso, que son unos hijos de puta. Soy solo el mensajero de lo que dice la gente. Ya no le cree más nadie. Vinieron acá a este canal, a este programa a operar para tratar de instalar que uno llegara al ballotage, que el otro tenía más chances. A tratar de instalar acá noticias falsas. No le cree más nadie. Por suerte existen las redes sociales. Y ya nadie les cree, son unos mentirosos".

Durante su descargo, el cual vino a colación del violento acto que protagonizó Milei el fin de semana en Parque Lezama, donde calificó a los gritos a todos los periodistas (exceptuando a Esteban Trebucq, de quien pidió un aplauso) de "hijos de puta", "de pedazos de soretes" y "ensobrados", Wiñazki remarcó que a los dirigentes de este país, entre los cuales está Milei, ya "se les cayó la careta". "Hay nuevos tiempos y ustedes ya no están en ese pedestal. Todos saben quiénes son. Y se les terminó la guita, no lloren más. Insisto, soretes, hijos de puta...Solo transmito lo que dicen las personas que están llamando. Solamente calumnian, infamian", destacó.

Y cerró: "¿Y para qué? Para ganar dinero que por una vez de vuelta se les acaba de terminar. Por eso están así, están nerviosos. No tiene más el monopolio de la palabra. No están arriba de nadie. Somos todos iguales. Se terminó la guita en una época donde todo el mundo les creía. Ya no les cree más nadie. Insisto, mentirosos. Todo el tiempo cobrando sobre para operar. Coimas, plata de la nuestra. Por eso lloran. Y no me digan que soy violento, esto es así. La gente sigue llamando. Hijo de puta, dicen. La gente sigue llamando. Hijo de puta, dicen. Solo transmito lo que dicen la gente. No les cree más nadie. Mentirosos. La verdad ya está repartida".

Si bien se trató de una suerte de editorial, donde simuló ser el presidente de la Nación, Wiñazki decidió salir a defender su profesión como lo hicieron varios de sus compañeros, mientras que otros, como Luis Majul o el mismísimo Trebucq optaron por mantener el silencio. "Lo que hice fue copiar el mensaje que dio Javier Milei el sábado en Parque Lezama, usando las mismas palabras. Esto no es un lloriqueo. Lo conocemos a Milei...esto no es llorar por la pauta. Entiendo que es una estrategia del Gobierno poner al periodismo como enemigo, pero también suena muy violento, por eso quería hacer el juego al revés", se justificó segundos después el periodista.