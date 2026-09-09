El último adiós a Chiche Gelblung: tristeza, llanto y recuerdos de los famosos que lo volvieron inmortal

La muerte del periodista Chiche Gelblung a los 82 años, provocó una profunda conmoción en el mundo del periodismo y del espectáculo. Si bien ya había atravesado cuatro internaciones durante este año por distintos problemas de salud, continuó trabajando hasta sus últimos días y es eso lo que termina de enaltecerlo.

Chiche Gelblung

Luis Novaresio lo recordó en el programa de Pamela David con una enorme tristeza: "Es una mañana muy triste porque se murió uno de los últimos en serio. Siempre digo que Mauricio Viale y Chiche son de una escuela -por lo menos para los que creemos que el periodismo es la duda, la pregunta, la mirada lateral- Gelblung tenía algo que al menos yo no tengo que es la mirada lateral, podía ver un hecho y saber lo que no era obvio. Era muy culto, escribía como los dioses, tenía una capacidad de creación y un sentido del humor...".

🗣️ LUIS NOVARESIO RECUERDA A CHICHE GELBLUNG: "Es una mañana muy triste", y dijo: "Tenía una mirada genial y lateral"@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/c483cWe9KO — América TV (@AmericaTV) September 9, 2026

Jonatan Viale también lo despidió y vinculó su muerte con la de su padre, Mauro Viale: "Chiche, te queremos tanto. Te vamos a extrañar. Duele mucho pero mucho tu partida", dijo y en la misma línea agregó: "Ya sabés lo que te diría Mauro. Sos un animal periodístico, como él. Máquinas de trabajo. Obsesivos. Sensibles pero imparables. Metódicos, lúcidos, con ese olfato voraz para ser distinto. De esos periodistas que no esperan que la noticia llegue, la van a buscar. De los que hicieron del periodismo una forma de vivir".

"Mauro te espera con una pregunta, una primicia y alguna discusión, obvio. Descansá, Chiche. Aunque, conociéndolos a los dos, cuesta imaginar que allá arriba vayan a descansar demasiado", concluyó Jony.

El saludo de Viale a Chiche Gelblung

Rodrigo Lussich recordó los años de trabajo compartido y escribió: " Chiche murió con las botas puestas, laburando hasta el final . Nos unió la risa, la bronca, lo quise, lo padecí, lo sufrí y sobre todo, aprendí", dijo y también expresó: "Fui su cronista, columnista y juntos fundamos Rating Cero. Verlo en acción era una montaña rusa, sudaba periodismo. No caeré en las obviedades de decir que hacía una nota de la nada y hacía que resultase interesante. Eso para él era su abecedario. Un número uno. Un beso a Cristina, a sus hijos y nietos".

Chiche murió con las botas puestas, laburando hasta el final. Nos unió la risa, la bronca, lo quise, lo padecí, lo sufrí y sobre todo, aprendí. Fui su cronista, columnista y juntos fundamos Rating Cero. Verlo en acción era una montaña rusa, sudaba periodismo. No caeré en las... — Rodrigo Lussich (@rodrilussich) September 9, 2026

Jorge Rial lo despidió como a un maestro y compañero de oficio: "Se fue un verdadero maestro del periodismo. Fuimos compañeros en radio y también competimos en televisión. Un animal de este oficio. Creativo, audaz e imparable. La leyenda dice que es el autor de la frase 'Que la verdad no te tape una noticia'. No sé si es cierto, pero podría ser de él perfectamente. Un cabrón muy querible. Hasta siempre, Chiche".

El último adiós de Jorge Rial a Chiche Gelblung

Pilar Smith compartió fotos junto a Gelblung y escribió: "Adiós maestro. Fuiste muy importante en el inicio de mi carrera y siempre estaré agradecida, miles de recuerdos quedarán en mí como cuando te entregué un premio Martín Fierro. Descansa en paz". Después agregó: "Hoy despedimos a un hombre que atravesó generaciones, formatos y épocas sin perder nunca las ganas de contar. Mis condolencias y un abrazo enorme a su familia, amigos y compañeros. Que descanses en paz, querido Chiche".

La foto con la que Pilar Smith despidió a Chiche Gelblung

El periodista deportivo Gastón Recondo también lo despidió con una referencia íntima: "Descansa en paz Chiche. Y Gracias por todas nuestras discusiones. Periodista de raza. (Elegí esta foto por el tatuaje en tu muñeca)". El abogado Miguel Ángel Pierri, amigo de Gelblung durante 37 años, expresó: "Se fue Chiche Gelblung, amigo entrañable, 37 años de disfrutarlo, vivirlo, fuimos y somos familia. Está y estuvo en todos los momentos de nuestra vida, presente en la mesa de cada sábado. Te vamos a extrañar. Abrazo a nuestra amada Cristina y a sus hijos. Chiche, seguro descansará en Paz".

Chiche Gelblung

Chiche se fue como había vivido: trabajando, preguntando, provocando, discutiendo y buscando una historia donde los demás apenas veían una escena cotidiana. Quedan sus frases, sus informes, sus entrevistas y esa mirada lateral que tantos colegas destacaron. Queda también el recuerdo de un periodista que convirtió el oficio en una forma de respirar y que, hasta el final, siguió entrando al estudio con la curiosidad intacta.