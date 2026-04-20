El último adiós a Luis Brandoni, el actor que atravesó la historia argentina dentro y fuera del escenario

El mundo de la cultura amaneció este lunes con una noticia que pesa como una escena final: la muerte de Luis Brandoni, uno de los intérpretes más emblemáticos del país. Tenía 86 años y falleció en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado en terapia intensiva desde el 11 de abril, luego de sufrir un accidente doméstico. La causa fue un hematoma subdural provocado por el golpe en la cabeza tras una caída en su casa.

Luis Brandoni falleció a los 86 años

La confirmación llegó de la mano de su amigo y productor Carlos Rottemberg, quien expresó el impacto de la pérdida con palabras que resonaron en toda la comunidad artística: "Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura". Los restos del actor serán velados desde el mediodía en la Legislatura porteña y el martes por la mañana descansarán en el Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita.

Nacido como Adalberto Luis Brandoni en Dock Sud en 1940, su historia artística comenzó temprano: debutó en teatro en 1962 y en televisión apenas un año después. Formó parte de la Comedia Nacional Argentina dirigida por Luisa Vehil, y desde entonces construyó una carrera sólida y versátil que atravesó décadas. Su rostro quedó grabado en la memoria colectiva con películas que ya son parte del ADN cultural argentino, como Esperando la carroza, La odisea de los giles y Mi obra maestra. También brilló en el teatro, donde nunca abandonó su vocación: al momento de su muerte, seguía en actividad con la obra ¿Quién es quién?, junto a Soledad Silveyra.

Luis Brandoni falleció a los 86 años

Ganador de premios y reconocimiento, obtuvo el Cóndor de Plata en 1987 y 1995, consolidándose como uno de los grandes nombres de la actuación nacional. La vida de Brandoni no estuvo ajena a los momentos más oscuros del país. Durante los años previos a la última dictadura, debió abandonar Argentina por amenazas de la Triple A. En 1976 fue secuestrado junto a su entonces esposa, Marta Bianchi, y llevado al centro clandestino Automotores Orletti, en un episodio que marcaría su historia personal y política. Liberado horas después, continuó su carrera y años más tarde fue testigo en causas de lesa humanidad.

El actor aportó su voz a la reconstrucción de la memoria colectiva. Militante de la Unión Cívica Radical, Brandoni trasladó su compromiso al terreno institucional. Fue diputado nacional en 1997 y participó activamente en distintas elecciones, integrando fórmulas y listas junto a dirigentes como Ricardo Alfonsín. Sin embargo, su trayectoria política también estuvo atravesada por polémicas. En 2017, la Asociación Argentina de Actores emitió un duro comunicado contra él, señalando su "desprecio a lo democrático" y afirmando que su renuncia "nos libera de la carga ominosa de tenerlo como afiliado".

Luis Brandoni falleció a los 86 años

También generaron controversia sus declaraciones públicas sobre la última dictadura, que lo colocaron en el centro del debate. Aun así, Brandoni nunca abandonó su postura ni su participación en la vida pública. En 2023 fue electo parlamentario del Mercosur, manteniéndose activo hasta el final. Luis Brandoni fue muchas cosas a la vez: actor popular, referente teatral, militante político, sobreviviente de una época brutal y protagonista de discusiones que atravesaron a la sociedad argentina.

Luis Brandoni falleció a los 86 años

Su figura, con esa mezcla de intensidad, carácter y presencia escénica, deja un vacío difícil de llenar. Pero también deja una obra extensa, personajes inolvidables y una marca profunda en la cultura nacional. Se va un actor. Se va una época. Y queda, inevitablemente, la sensación de que su voz -áspera, firme, reconocible- seguirá resonando mucho después del último aplauso.