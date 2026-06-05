Confirmaron la despedida pública del Indio Solari para este sábado y Menem descartó el Congreso como sede

Mientras miles de fanáticos continúan despidiendo a Carlos Alberto "Indio" Solari en distintos puntos del país, este viernes se confirmó que la despedida pública del histórico referente del rock nacional se realizará este sábado 6 de junio. La noticia fue comunicada por el entorno del artista a través de sus canales oficiales, aunque todavía resta definir el lugar y el horario del homenaje. "La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber", señala el comunicado difundido por la familia y colaboradores del músico.

El posteo de Martín Menem sobre la sede para la despedida del Indio Solari

De esta manera, quedó descartada la posibilidad de que el último adiós se lleve a cabo en la vivienda de Parque Leloir donde Solari pasó gran parte de sus últimos años y donde fue hallado sin vida este viernes a los 77 años. La expectativa ahora está puesta en la sede que albergará una despedida que se prevé multitudinaria. Desde que se conoció la noticia de su muerte, comenzaron a multiplicarse las iniciativas para encontrar un espacio capaz de recibir a miles de seguidores que buscan rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina.

En ese marco, una de las alternativas que había cobrado fuerza durante las últimas horas era el Congreso Nacional. Legisladores de distintos bloques impulsaron gestiones para poner a disposición de la familia las instalaciones del Palacio Legislativo. Sin embargo, la posibilidad quedó oficialmente descartada. El encargado de comunicar la decisión fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien explicó que se realizaron consultas con organismos especializados antes de resolver la cuestión.

El comunicado de la familia del Indio

"Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud", sostuvo el dirigente riojano a través de sus redes sociales.

La decisión pone fin a una de las principales alternativas que se analizaban para organizar una ceremonia pública acorde a la convocatoria histórica que siempre caracterizó al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Pese a descartar el Congreso, Menem aseguró que el Gobierno nacional continuará colaborando con la organización de la despedida.

"Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado", expresó.

La "misa ricotera" en Plaza de Mayo

Previamente, el titular de la Cámara baja había enviado un mensaje de condolencias por el fallecimiento del músico. "Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida", escribió. La muerte del Indio generó una conmoción inmediata en todo el país. Desde la confirmación de su fallecimiento, miles de seguidores comenzaron a reunirse espontáneamente en plazas, calles y espacios públicos para homenajear al artista que marcó a generaciones enteras con su música, sus letras y su particular forma de entender la cultura popular. Ahora, con la confirmación de una despedida pública para este sábado, la atención está puesta en el anuncio que realizará su entorno en las próximas horas. Allí se conocerá finalmente el lugar elegido para que los miles de fanáticos que acompañaron al Indio durante más de cuatro décadas puedan brindarle el último adiós.