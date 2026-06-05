El Gobierno le ofreció Tecnópolis a la familia del Indio para hacer el velatorio: "El predio está disponible"

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, aseguró que tiene el predio de Tecnópolis a disposición para realizar una despedida acorde a la figura de Carlos "El Indio" Solari, fallecido durante la mañana de este viernes en su mansión de Parque Leloir. Según relató, la propuesta está en pie pero hasta el momento en que lo anunció, desde el Gobierno nacional no pudieron comunicarse con el abogado del artista.

"El predio está disponible", afirmó Cifelli en diálogo con TN. Al mismo tiempo, explicó que no es algo que hasta ese momento hubieran podido hablar con la familia del cantante. "Tanto el Jefe de Gabinete (Manuel Adorni) como la secretaria general de la Presidencia (Karina Milei) se intentaron comunicar con el abogado de la familia, pero hasta el momento no se pudo", reveló el funcionario.

"Tenemos Tecnópolis a disposición de la familia, si obviamente la familia lo desea", insistió Cifelli en diálogo con la señal de cable del grupo Clarín. Allí reveló que la idea es que se haga un operativo conjunto con el Ministerio de Seguridad. "Si la familia quiere otro lugar, corre por su cuenta. Tecnópolis es el lugar que el Gobierno tiene para ofrecer", aclaró, como para despejar las dudas que habían surgido en relación al Congreso de la Nación.

Cifelli aseguró que el predio "es muy grande" ya que cuenta con "50 hectáreas". "No sé si se acuerdan de que el año pasado Tini puso como cinco escenarios y fue un montón de gente", recordó el funcionario. Cuestionado por la dificultad de los accesos y estacionamientos, señaló que cuando tocó Stoessel "se pudo hacer".

Tecnópolis es un predio que el Gobierno nacional busca privatizar.

Si bien deslizó que la chance de hacerlo en algún otro lugar no es factible porque hasta el momento no se pudieron comunicar con la familia, en una habilitación tácita de rediscutir el asunto, en los hechos es muy improbable que haya un lugar mejor, cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el cual realizar la despedida.

Cifelli también resaltó el valor artístico de Solari, en sus declaraciones a distintos canales televisivos. "Más allá de los gustos de cada uno, deja un legado inmenso a la cultura y el rock nacional. Tiene una obra extraordinaria", reconoció. "Esto es lo que opino yo particularmente. Después te puede gustar o no. Pero deja un gran legado a la cultura y al rock nacional", añadió ante A24.