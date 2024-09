Lali Espósito destrozó a Javier Milei y lo tildó de "fanático": "Todas las noches me sueña y se toca"

El jueves 26 de septiembre, Lali Espósito lanzó su nueva canción "Fanático". Fiel a su estilo pop, pero siempre innovadora, la cantante apuntó contra las últimas críticas que recibió del presidente Javier Milei y algunos funcionarios libertarios. Desde la producción estuvieron en cada detalle para referenciar los enfrentamientos y personalidades.

En el videoclip, se representa un "casting", donde varios personajes interpretan a Lali e intentan imitarla lo mejor posible. Entre ellos aparecen personas con la vestimenta de momentos icónicos de su carrera, como por ejemplo un joven que entra a la audición con la ropa de Esperanza Mía. Además, aparece un hombre con patillas, una campera de cuero, llamativamente similar al mandatario nacional, a quien caracterizó con los efusivos gritos. Durante esta última presentación, se vuelve a enfocar a la protagonista, donde se la vio dormirse, simulando que este masculino la aburre.

Lali Espósito presentó Fanático, una fuerte respuesta a las continuas criticas que recibió de Javier Milei

"Te encanta hacer de cuenta que no sabés quién soy", resaltó en sus estrofas la artista, al mismo tiempo que utilizó una remera de los Rolling Stones. Esto hizo referencia a una entrevista de Milei, donde negó conocer a Lali: "No sé quién es. Yo escucho a los Rolling Stones o escucho ópera", ninguneó a la joven en esa oportunidad.

Cada parte de la canción responde a los últimos movimientos del Presidente contra su persona: "Quiere comerme y se come mi sobras, lo tengo encima parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca. Todas las noches me sueña y se toca", pronunció la autora por los tweets y "me gusta" que dio en redes sociales a comentarios donde se la critica fuertemente.

"Y su mayor fantasía es un día ser yo", provocó Lali a Milei por su Luna Park

Lali Espósito lleva muchos años sobre los escenarios, y tanto en Argentina como en otros países, llena estadios completos. Según la cantautora, Milei no sólo es su fanático, sino que además quiere convertirse en ella. Cabe recordar que fue el primer presidente en en hacer un show musical en el Luna Park, el cual fue promocionado por su vocero, Manuel Adorni.

La actriz sirvió a sus fanáticos con las duras palabras contra Milei, y encontró resiliencia en todas las críticas que recibió de su parte: "Lali Depósito cobró de la del Estado y de varios gobiernos ", fueron uno de los ataques de "El León", quien además prohibió que se la nombre en los centros culturales del país. Es por este dicho en particular, que la vocalista grabó el videoclip, nada más en nada menos que, en un depósito.

Escenas del video de Lali

El cierre del audiovisual también quedó por lo alto, ya que Lali finalizó con una toma donde todos los participantes se encuentran festejando bajo espuma y con caretas: " Yo no salto ni me enojo porque entiendo que la espuma la están necesitando ", fue la letal frase de la joven cuando respondió por las acusaciones de sus shows contratados por los distintos municipios.

Finalmente, se supo que el cartel vandalizado del rostro de la ex Casi Ángeles en la esquina de Carranza y Niceto Vega fue una maniobra de marketing. Y es que en anteriores oportunidades, algunas imágenes públicas de Lali Espósito fueron intervenidas con malas intenciones por fanáticos de La Libertad Avanza, quienes compartían la vandalización en las redes sociales para ganar más interacción por parte de otros usuarios.