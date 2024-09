Elba Marcovecchio entre el robo y el abandono a Jorge Lanata: un video inédito muestra toda la verdad

El estado de salud de Jorge Lanata se convirtió en uno de los temas recurrentes en la agenda. Y es que tras tres meses internado en el Hospital Italiano, fue trasladado a la clínica Santa Catalina para su rehabilitación. Fue allí que los médicos recomendaron que el periodista debía estar rodeado de tranquilidad, algo con lo cual sus hijas, su ex mujer y su actual no estarían cumpliendo al pie de la letra. El día de hoy, se conocieron nuevas internas entre las mujeres del conductor.

Desde Radio 10, compartieron el contenido de audios de Elba Marcovecchio, actual esposa del escritor: "Si se llega a levantar Jorge las cag* a trompadas porque son berretas", haciendo referencia a las hijas del mediático, Lola y Bárbara Lanata, a quienes la abogada las definió como "malas" y con sus últimos comportamientos "están demostrando lo que son".

Jorge Lanata desconoce las intentas entre las mujeres de su vida

Las herederas del periodista, solicitaron ante la Justicia un inventario de todos los bienes pertenecientes al escritor, ya que " entienden que durante su grave estado de salud, sin justificación alguna, se sustrajeron objetos de valor ". Es así que presentaron audios y videos donde comprueban sus acusaciones contra la mujer de su padre.

En una de las grabaciones comprometidas se puede escuchar a Marcovecchio dialogar con Facundo Quiroga, otro de los testigos en la causa. En esta conversación, la letrada desea saber quién está de su lado y quien del lado de las hijas, con quienes le prohibió la comunicación: "No quiero que le cuentes nada", le pidió al hombre, a quien además prometió un puesto de trabajo en caso de que el comunicador fallezca.

Elba Marcovecchio prohíbe que su entorno hable con las hijas de Jorge Lanata

Es así que mientras Lanata lucha por su vida, alrededor de él se armó una gresca impensada entre sus personas más queridas.

Según los audios que están en mano de la Justicia, Elba fue estricta con las órdenes que dio mientras su marido se encuentra en rehabilitación: " Sara no entra mas acá. Nos tenemos que cuidar. No la llames más, la mejor estrategia es cero . No le cuentes nada de lo que pase en nuestras vidas", comenzó diciendo en referencia a Sara Stewart Brown, ex de Lanata y madre de Lola, una de sus hijas.

Encendedores, anteojos y relojes son algunos bienes con los que se habría quedado la ex mujer de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio

"Sara va a estar diciendo que cuida a Salsa (la perra de Jorge) y yo quedo como una hija de put*", reprochó la abogada, quien además acusó a Quiroga de haberla metido en todo esto: "Me tiraste a los lobos, me vas a resolver esto porque te quedas solito", amenazó a quien se encontraba del otro lado del teléfono.

La otra versión

Así como Elba calificó de "malvadas" a las hijas de Jorge Lanata, Barbara y Lola también tienen su visión de la historia. En la causa no sólo acusan a su madrastra de sustraer bienes del mediático, sino que además denuncian abandono en momentos donde el paciente tuvo que ser traslado con un acompañante, y la profesional decidió asistir a una audiencia dejando a su marido de lado.

Otros de los requerimientos de las jóvenes fueron: "Cambio de cerradura y recuperación de las cámaras de seguridad del titular del bien", en un tercer punto piden "suspensión de poderes", ya que según Marcovecchio dispone de los bienes de su marido libremente. Por otro lado, pidieron ocultar esta información al paciente, ya que sería perjudicial para su salud. En este momento, se negó rotundamente que hayan solicitado la insania del comunicador, como declaró su esposa días atrás.

Lola y Bárbara enumeraron una por una las cosas que Elba habría sacado de la casa, objetos de gran valor económico pertenecientes a Jorge Lanata: desde lapiceras, ceniceros, pañuelos de alta costura , una rosa de plata, vajilla de valor, la colección entera de relojes hasta obras de artes que se mantienen bajo llave. Las hijas no sólo acusaron sino que además presentaron videos donde se puede ver a la letrada llevarse cada uno de los objetos mencionados.