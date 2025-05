Dolor en Bahía Blanca: confirman que los restos hallados son de Delfina Hecker, la bebé desaparecida durante el temporal

Por fin hay respuestas. Pero no hay consuelo. A 66 días del trágico temporal que arrasó con Bahía Blanca y la vida de sus habitantes, la Justicia confirmó lo que nadie quería oír: los restos óseos hallados el 26 de abril en las inmediaciones de la Base Naval Puerto Belgrano pertenecen a Delfina Hecker, la niña de un año que estaba desaparecida desde aquella madrugada fatídica del 7 de marzo, cuando las aguas lo arrasaron todo. Su hermanita Pilar, de apenas cinco, ya había sido encontrada sin vida el 6 de abril.

Ahora, la búsqueda terminó, y de la peor manera. La fiscal Marina Lara, visiblemente conmovida, fue la encargada de dar la noticia: "El 26 de abril se produjo el hallazgo de Delfina Hecker en la zona de la base naval puerto Belgrano, partido Coronel Rosales luego de un rastrillaje que había sido expuesto por la fiscalía", expresó. "Esta conclusión la puedo manifestar luego de pericias en los restos óseos que fueron encontrados. Se realizó una pericia antropológica en policía científica de La Plata y una pericia de ADN en laboratorio de especialidad genética en Junín. Los resultados confirmaron que los restos encontrados son de Delfina", agregó la funcionaria.

La fiscal, entre lágrimas, agregó: "Quiero destacar el enorme esfuerzo de búsqueda porque era una tarea imposible y participaron todas las fuerzas de seguridad". El calvario de la familia Hecker comenzó durante la madrugada del viernes 7 de marzo. Con el agua ya colapsando calles y rutas, Andrés Hecker y su esposa, con sus dos hijas en brazos, subieron al auto familiar y emprendieron la desesperada huida desde General Cerri hacia Mayor Buratovich, en busca de refugio. Pero nunca llegaron.

En la Ruta Nacional 3, el vehículo quedó atrapado. En un último intento por escapar de la creciente, un chofer de Andreani, Rubén Zalazar, detuvo su camioneta para ayudarlos. Fue entonces cuando el agua se los llevó. Andrés y su esposa lograron sobrevivir. Pero Zalazar y las niñas desaparecieron. Días después, hallaron el cuerpo sin vida del chofer. Luego, el de Pilar. Delfina seguía perdida. Hasta ahora.

La zona de búsqueda era inmensa: más de 2.300 kilómetros cuadrados de estuario, playa y monte. Participaron bomberos, Defensa Civil, fuerzas armadas, científicos, expertos en rastreo, voluntarios con kayaks y perros entrenados. Durante semanas, caminaron, navegaron, buscaron. Hasta que, en un rincón de la base naval, el 26 de abril, los rastrillajes dieron con restos humanos. El análisis genético cerró la historia: era Delfina.

La familia, que participó de cada paso del proceso, recibió la noticia en privado. Luego vino el anuncio público. "No queda ninguna persona desaparecida por el temporal", confirmó Lara. Lo dijo con voz firme, pero los ojos llorosos delataban la crudeza del momento. "Ya el caso era tremendo. Pero había que encontrarlas. Porque no se puede seguir sin saber, no se puede respirar si no hay un cierre", dijo la fiscal. No se trataba solo de justicia. Se trataba de duelo, de memoria, de humanidad.

El lugar donde el agua se llevó a Pilar y Delfina hoy está seco, con pastizales altos y vías de tren al descubierto. Pero la herida permanece. No hay paisaje que borre el vacío. En una ciudad aún marcada por los estragos del temporal, la historia de las hermanitas Hecker se convirtió en símbolo del dolor colectivo. Hoy, con la confirmación del hallazgo de Delfina, se cierra un capítulo trágico. Pero para los suyos -y para todos los que acompañaron la búsqueda- empieza otro: el del duelo profundo.