Marley, entre risas y negligencia: el violento relato del nacimiento de su hija y la banalización de un parto ajeno

Los años de concientización acerca de la violencia obstétrica y el poco respeto que muchas veces se tiene con las madres parturientas parece no haber tenido efecto en Alejandro "Marley" Wiebe, de acuerdo al relato del parto en el que nació su segunda hija, Milenka, a través de un vientre subrogado en Tulsa, Estados Unidos (EE.UU). La filtración la confesó él mismo cuando fue entrevistado por Caras. Allí, el conductor, reveló cómo fue el trabajo de parto que hizo la madre que contrató para que lleve en su útero a la recién nacida y este no estuvo exento de problemas que podrían haber afectado a su salud y que no fueron atendidos con la responsabilidad que se merecen.

"Vienen, la anestesian, todo, y de repente me dicen: 'dilatación de siete'. ¿Qué? '¡Ya nace!'", recordó Marley. "Y ahí empezó: 'pujá, pujá', y así estuvimos horas y horas. En un momento viene el médico y me dice: 'hay mucho sangrado. Hay un nuevo método que es con una especie de aspiradora para poder succionarles y acelerar el momento. ¿Vos querés eso?'", confesó.

"No, yo no quiero eso. Quiero que nazca natural", fue la respuesta que le ofreció el conductor de acuerdo a su relato. "Y me dice: 'Sí, pero no está encontrando el camino de parto y yo tengo que priorizar que no haya sangrado'", fue la explicación del médico a cargo de la situación. "No, por supuesto", fue la respuesta que ofreció el ex La Voz.

"Y ahí empezamos y me dijo: 'hagamos una cosa: vamos a descansar una hora y media y ver si está bien. Si llega a estar bien, seguimos con el trabajo de parto normal'", repasó Marley."Bueno, eran 2:30 de la mañana cuando vuelve y me dice: 'no, hay mucho sangrado'", reconoció que le explicaron.

"Y de repente empieza... bueno, no es una aspiradora (Risas). Es un aparato, obviamente, de doctor'. Y bueno, ahí fue que nació, pero nació dormida", reveló el presentador televisivo, quien hasta metió carcajadas en un relato que no tiene nada lindo que remarcar en cuanto al trato con la parturienta.

Malena Pichot y la crítica a las confesiones de Marley en relación al parto en el que nació su segunda hija por vientre subrogado.

La reacción de las redes sociales no se hizo esperar y hasta algunos famosos aprovecharon para castigar al conductor por lo confesado. En primera línea, la humorista, actriz y referente feminista Malena Pichot, utilizó su lengua karateca para dedicarle un posteo en X (ex Twitter). "'Yo quiero que nazca natural', dice el delirante ejecutando la práctica menos natural del mundo", lanzó. También el locutor Franco Torchia protestó porque el entrevistador sólo asintió ante lo relatado.