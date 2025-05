"Muerto de hambre y pata sucia": Andy Kusnetzoff, el notero que no quiso dar una nota

El 1° de mayo, mientras miles celebraban el Día del Trabajador, Andy Kusnetzoff protagonizaba una escena que desató una tormenta en las redes sociales. A la salida de Urbana Play, donde conduce Perros de la Calle, un cronista de un medio independiente lo esperó con cámara en mano, listo para hacerle unas preguntas. Pero Andy no quiso saber nada: aceleró el paso, dijo que tenía que irse y desapareció en el horizonte radial. Hasta ahí, un gesto que podría haberse perdido entre tantos otros. Pero no: el video se viralizó en X (ex Twitter), y las redes, como siempre, no perdonaron. Los usuarios sacaron a relucir el archivo, la ironía y la memoria: "Se le subieron los humos al que empezó haciendo notas", "Qué soberbio", "El que corría políticos con micrófono ahora no quiere parar", fueron solo algunas de las frases que coparon el timeline.

Pero la polémica no se quedó en el mundo digital. Daniel Gómez Rinaldi, panelista de Bendita TV, se despachó con munición pesada: "Es un pelotu... Siempre creyó ser Pergolini y no quedaste en nada, Andy", lanzó, sin filtros. Y fue por más: "Vos hacías cosas peores que el chico que te fue a hacer la nota, con tres pelotu... que te dictaban las preguntas para ser gracioso cuando estabas en CQC. Y ahora tenés que dar toda una explicación fundamentando...". Incluso en Los Profesionales de Siempre, el programa de Flor de la V, Rinaldi redobló la apuesta y sentenció: "Pobre, tiene memoria selectiva y no recuerda lo que hizo... "

Y siguió: "Me molesta que cualquier famoso no le de una nota a un cronista. ¡Ni paró! Ojalá que cuando tenga que promocionar algo le bajen la cámara". En medio del vendaval, Kusnetzoff no se quedó callado y eligió Intrusos para responder: "No me gusta que me esperen con la cámara prendida. Puede ser que uno tenga mejores o peores días", explicó. Según él, el intercambio fue cordial: "Le dije 'Yo no estoy, primero de mayo, me voy'". Y agregó: "Hay veces que estás para hablar y otras que no. No me parece mal". Pero lo que más le molestó, dijo, fue que después de ese encuentro apareciera en un informe como "el famoso que no da notas". "Hay contextos", subrayó.

La polémica, sin embargo, abrió una pregunta que queda flotando: ¿tienen obligación los famosos de hablar siempre? ¿O tienen derecho a decir que no, incluso si su carrera nació -irónicamente- persiguiendo a otros con un micrófono? Lo cierto que Rinaldi no lo dudó: "¿Quién te crees que sos? Muerto de hambre, pata sucia" Mientras Andy intenta calmar las aguas, la lección parece clara: en el mundo del espectáculo, el archivo no olvida... y el micrófono, tarde o temprano, te vuelve a buscar.