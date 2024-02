"Ella venía mucho a casa": Paula Chaves habló de las versiones de affaire entre Pedro Alfonso y Flor Vigna

Todo comenzó con el contundente anuncio que hizo días atrás Flor Vigna a través de su canal de difusión de Instagram, "Hace un tiempo que ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos. Aprendí muchas cosas a su lado. Me enseñó un amor sano y libre, que hoy nos cuesta pero tenemos que despedir", fue el mensaje que la bailarina y cantante compartió ante sus miles de seguidores.

Flor Vigna y Pedro Alfonso fueron compañeros en el Bailando por un sueño.

Casi en simultáneo, estallaron varios rumores alrededor de la ex pareja. El primero señalaba que el actor estaría intentando volver con su ex pareja y madre de sus hijos, Sabrina Rojas, algo que la modelo no dudó en desmentir casi de inmediato. "No, bueno, no. No me puedo hacer cargo de la fantasía de la gente realmente. Cero, con lo que nos costó separarnos. No, no, no, para nada", fue la respuesta de la actriz al ser consultada sobre la posibilidad de retomar el vínculo con Castro.

El segundo rumor en estallar fue que la ruptura entre el amante del boxeo y la ex participante del Bailando se debió a que ella "nunca pudo incluirse dentro de la familia" de él. "Los nenes tenían buena relación con ella, pero no sé si esto era recíproco. Flor está muy enfocada en su carrera musical y no salía de ahí, como que tenía muy claro su camino y hacía agua en otros aspectos que eran importantes en la vida de Luciano Castro, me refiero a la familia", aseguró la periodista Cora Debarbieri.

Y la última versión que envolvió la ruptura de Vigna y Castro es, quizás, la más polémica, ya que habla de un affaire entre la cantante y su ex compañero del Bailando, Pedro Alfonso, a espaldas de, nada más ni nada menos, que Paula Chaves. "Es medio arriesgada cuando hace esas cosas porque ella tiene varios muertos en el placard. El día que se conozca eso va a correr sangre. Yo no puedo dar nombres pero hay uno que es un 'muertazo'", lanzó sin tapujos Mimi Alvarado.

Paula Chaves desmintió los rumores de affaire entre su esposo y Vigna

Y siguió: "Es un hombre del espectáculo. Todos los que están detrás de cámara lo saben pero nadie habla. Es casado. Yo creo que si eso se sabe sería la bomba. Yo creo que Flor tiene que tener mucho cuidadito con lo que anda diciendo. Yo creo que ella no es ejemplo de nada. Hay divorcio si estalla esta bomba". Si bien la dominicana evitó dar nombres para, seguramente, no comerse una catarata de cartas documento, muchos vincularon sus dichos a las versiones de romance que rodearon a Alfonso y Vigna.

Recordemos que fue en el 2017 cuando se hicieron presentes los rumores de un posible amorío entre Pedro y Florencia, luego de que ambos se consagraran campeones del Bailando. Incluso cuando ambos eran pareja en el Bailando por un Sueño, Occhiato había demostrado en varias situaciones estar "celoso" por los bailes que hacían, cómo se tocaban y el tiempo que pasaban juntos, que daba sospechas de realmente el comienzo de un nuevo amor. Algo que no se confirmó y fue desmentido.

Lo cierto es que con estas versiones una vez más dando vueltas por los programas de chimento, la que salió al cruce fue Paula Chaves, esposa y madre de los hijos del ex productor de Marcelo Tinelli. La modelo y conductora mantuvo un ida y vuelta con Ángel de Brito y el conductor de LAM no dudó en revelar qué le dijo al respecto: "Lo primero que me dice es que le da 'fiaca' y que nunca fue 'un tema' entre ellos. La verdad que no, no pasó".

Chaves también defendió a Vigna y aseguró que tanto ella como Pedro compartieron "muchas cosas" con la cantante. "Jamás tuve celos de ella, de otras, sí. Son esas cosas que se instalan. Ella venía mucho a casa. Jamás me dio celos. Compartimos mucho con ella y Nico Occhiato, que en ese tiempo era su novio", sentenció. Por su parte, Pedro Alfonso también rompió el silencio y en diálogo con Socios del espectáculo advirtió que existe una "mala intención" detrás de estos rumores.

Flor y Pedro ganaron el Bailando 2016

Además, aclaró que los que instalaron estos rumores solo buscan "hacer daño". "Son cosas que se dicen, con mala intención y con ganas de hacer daño, pero nosotros (con Chaves), estamos muy seguros. Se puede correr un rumor solo para hacer maldad, pero este tema puntual jamás lo hablamos, Flor es mi amiga", cerró.