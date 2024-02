"En Casi Ángeles estábamos todos con todos": Cande Vetrano reveló secretos íntimos de la ficción de Cris Morena

La adolescencia de muchas personas se puede resumir en esperar a que se hagan las cinco de la tarde, prepararse una chocolatada, la merienda lista, prender la televisión y sentarse a ver la ficción que conquistó el corazón de toda una época: Casi Ángeles. Cris Morena creó aquella telenovela que perduró cuatro temporadas en un lapso de tres años, desde el 2007 hasta el 2010 y que obviamente, dejó un sinfín de anécdotas y vivencias.

Parte del elenco de Casi Ángeles.

En el momento en que comenzó a grabarse, la mayoría de los protagonistas eran adolescentes menores de edad por lo que pudieron formar una relación que abarcaba desde la amistad hasta el noviazgo que poco a poco fueron revelando con el tiempo. Entre ellos, estaban: Lali Espósito, Peter Lanzani, Eugenia Suárez, Gastón Dalmau, Nicolás Riera, Candela Vetrano, Nicolás Vázquez, Gimena Accardi, Emilia Attias, Jimena Barón, Mery Del Cerro entre otros tantos participantes.

A pesar de que la novela culminó hace 14 años, todavía se encuentra presente en el aire por la gran época que marcó y todo lo que ocasionó en la juventud. Sin embargo, en cuanto a la ficción en sí, poco se supo sobre las intimidades que giraban en torno a la tira, más allá de datos o detalles que se fueron revelando con el tiempo. Por ejemplo, la relación amorosa entre Lali y Lanzani que no sólo era ficción sino vida real.

Sin dudas que la relación de los actores siguió durante todos los años que pasaron, en mayor y menor medida, a tal punto de tener un grupo compartido en WhatsApp o compartir espacios, lugares y ocasiones, pero más allá de eso, de las risas y el vínculo que demostraron tener unos con otros, hubo y hasta el momento hay ciertos datos que no se dieron a conocer y que los mantienen en la confidencialidad.

Lali Espósito, Gastón Dalmau, Peter Lanzani, Nicolás Riera y Eugenia Suárez en Casi Ángeles.

Una de las primeras personas en romper aquel silencio y sacar los trapitos al sol fue Candela Vetrano a través de la participación diaria que está manteniendo en Olga desde que comenzó el verano, acompañada por Fer Dente y el resto del equipo. En una charla, en donde estaba como invitada Rocío Igarzábal, se planteó como tema de conversación la manera en la que ellas vivieron Casi Ángeles, dado que eran menores, adolescentes y en su mejor edad de disfrute. ¿La respuesta? "Estábamos todos con todos".

Con su personalidad auténtica, graciosa y divertida, Vetrano comentó de qué maneara se vinculaban en esas épocas de ficción dado que pasaban muchas horas juntos y que eran un elenco numeroso. "Yo terminé de novia con un amigo que era Agus Sierra porque fue tipo, 'Che, están todos con todos, ya fue, pongámonos de novios'", comenzó la anécdota y sin más, buscó de cómplice a Rocío Igarzábal que también se encontraba en el estudio. "¿Te acordás, Rochi? Culeabamos entre todos", lanzó entre risas.

Rocío Igarzábal, Agustín Sierra, Candela Vetrano, Pablo Martínez y Mery Del Cerro en Casi Ángeles.

"¿Se lo iban pasando?", consultó Fer Dente y la respuesta fue la menos esperada. "¿Sabes qué no? Eso era más Patito Feo. No era tan Casi Ángeles", lanzó y siguió entre risas mientras que de fondo, se hacía mención a la protagonista de aquella novela, Laura Esquivel. "Fuera de joda, me parecía porque mi novio (Andrés Gil) es Patito Feo y yo soy Casi Ángeles y él me contó que en Patito feo eran todos con todos y nosotros éramos más monógamos. Éramos todos novios. De repente nos juntábamos todas las chicas y decíamos tipo 'Ay, lo odio. Me hace esto y esto' y todas las chicas coincidíamos en eso".

Las risas fueron lo que menos faltaron dentro del estudio que a la par, de le sumaba la vergüenza que estaba sobrellevando Igarzabal por todos los excesivos datos que estaba brindando Candela. Sin más, la ahora cantante le sumó un condimento extra a la anécdota sobre los vínculos amorosos que habían: "Se peleaba una y de repente se peleaban todas hasta que quedábamos las chicas por un lado y los chicos por el otro".

Más allá de que entre ellos tenían casi todos las mismas edades, también estaban los considerados "grandes" por tener apenas pocos años más que marcaban la diferencia. En ese círculo entraban Vázquez, Barón y sobre todo Emilia Attias que era la que más relación de hermandad mayor tenía con el resto de las chicas.

Es por ese motivo que cuando le consultaron a Vetrano y a Igarzábal a quién recurrían cada vez que tenían un problema amoroso, sentimental o mismo necesitaban algún tipo de consejo que ronde en la misma temática, respondieron sin dudas que la que más ocupaba ese rol era justamente Emilia.

"Emilia Attias me ha regalado tangas. Me ha regalado cosas... yo siempre recurrí a ella. Ella era más adulta. Nuestra Educación Sexual Integral fue Emilia Attias", expresó Candela mientras que la actriz que contaba con el papel de "Valeria", sumó: "Era más chica que algunos de los chicos. Emi daba buenos consejos, también cuando alguno estaba mal de amores iba al camarín de Emi, se quedaba llorando ahí..."