La feroz reacción de Sabrina Rojas al ser consultada por Luciano Castro: "Es una fantasía de la gente"

La pulsión de la reconciliación es algo que nace siempre después de una separación. Inclusive, en el caso de que haya hijos, eso se multiplica. Algo en este sentido es probable que vivan Sabrina Rojas y Luciano Castro, quienes fueron pareja por más de 12 años y que tuvieron, en el trayecto, a Esperanza y Fausto. Ambos rehicieron sus vidas con nuevos noviazgos, aunque en las últimas semanas estos proyectos también terminaron y la luz al final del túnel de una vuelta de ellos al amor apareció.

En los últimos días, Flor Vigna reveló ante la prensa que su relación con el actor había terminado. Ellos habían estado juntos tras la separación del fanático del boxeo y, si bien tuvieron meses muy fogosos y cargados de publicaciones del tipo erótico, los últimos tramos del lazo entre los dos no habían sido tan provechosos en términos afectivos.

Flor Vigna confirmó su separación de Luciano Castro.

Aparentemente, y según dio a conocer la periodista Cora Debarbieri, el poco enlace de ella con los hijos de él atentó contra la relación. A esto, se sumaron conflictos respecto a ciertos manejos de las redes sociales que comenzó a hacer la ex participante del Bailando que molestaron al actor. Además, no hay que olvidarse de la foto donde se lo ve a él casi tocándole sus partes íntimas en una historia que subió -supuestamente- por accidente y luego borró.

Ante este panorama, Rojas fue entrevistada por Intrusos y, ante la pregunta de si volvería a tener una historia de amor, intentó ser tajante y no dejar ninguna puerta abierta al respecto. "No, ya ahí... nada tengo para decir", confesó. En el piso de América TV hasta se pusieron más insistentes con el tema y el periodista Pablo Layus le remarcó que ya había portales que hablaban de que "crece la posibilidad de reconciliación entre Luciano y Sabrina".

"No, bueno, no. No me puedo hacer cargo de la fantasía de la gente realmente. Pero no, no tengo nada que decir, no es un tema mío, no es un tema que me corresponda", repitió Rojas.

"Tucu" López y Sabrina Rojas se separaron en diciembre.

La actriz inclusive llegó a ser más clara, ante la ya aburrida reiteración que hacían desde el programa, para lograr que ella abra una puerta a la reconciliación. "Cero, con lo que nos costó separarnos. No, no, no, para nada". La develación acerca de que despegarse entre ambos costó mucho, hasta llegó a aclarar aún más las respuestas evasivas de Rojas.

Cabe recordar que a fines de diciembre salió a la luz que la relación entre la ex de Castro y el locutor Luis "Tucu" López había terminado. Si bien nunca se confirmó por qué, las versiones revelaron que ella se habría enterado de una infidelidad que el conductor habría cometido y que llegó a sus oídos. Esto no quiere decir que el amor entre ellos haya terminado, al menos esto se entendió a partir de lo que declaró frente a las cámaras.

Sabrina Rojas y Luciano Castro, cuando todavía eran pareja.

Si bien contó que todavía está elaborando su duelo con él, también reveló que todavía no cerró las puertas del todo con. "Me encantaría alguna otra posibilidad que se pueda dar. Ojalá sí, ojalá no", reconoció la modelo.

En la entrevista también contó que ella se enteró antes de la separación de Castro porque el actor se encargó de contárselo a sus hijos. "Como papás, nosotros tratamos de anticipar lo que les puede llegar a ellos por las dudas", señaló.