Entre lágrimas, Dalma contó cuál es la herencia más hermosa que le legó Diego Maradona: "Es hermoso"

Hoy, 30 de octubre, Diego Armando Maradona habría celebrado su 65º cumpleaños. La ausencia del astro del fútbol sigue resonando en cada rincón del mundo, pero especialmente en el corazón de su familia y de aquellos que lo veneran como un ídolo eterno y no hay mejor homenaje para el 10 que la palabra de sus hijas Dalma y Gianina Maradona.

Es así que asistieron al programa Industria Nacional en Gelatina, conducido por Pedro Rosemblat, para recordar al dios más imperfecto del mundo que supo trascender el fútbol y dejarles a sus hijas una herencia única: el amor incondicional de la gente.

Diego, Dalma y Gianina Maradona

Con una mezcla de ternura y melancolía, Dalma compartió anécdotas y emociones que reflejan la magnitud del legado de su padre. Entre risas y lágrimas, confesó: "Es re loco que nos sigan diciendo 'las nenas'. Tenemos 40 años las nenas. Juran por nosotras, les digo, por favor, tipo juren cosas que realmente se pueden comprometer, por favor, cuídennos de esa manera".

Ese cariño inagotable se convirtió en un refugio para las hermanas, especialmente en los momentos más duros. Dalma expresó conmovida: "Es hermoso porque realmente sentimos que es la herencia que nos dejó mi papá, esa familia que no es familia, pero que sí de alguna manera. La gente se pone contenta si te va bien, ve a nuestras hijas y se emociona. A mí me mata".

La conexión con los seguidores de Diego es tan profunda que se manifiesta incluso en situaciones difíciles. Recordando los días más oscuros, cuando su padre estuvo internado, Dalma relató: "Es una emoción genuina o mismo las veces que mi papá estuvo internado y todos se acercaban a decirte 'Vamos, estamos con ustedes'". Ese apoyo incondicional sigue siendo un motor para ellas que ahora luchan a contrareloj para que él pueda descansar en paz y tener justicia.

Sin embargo, no todo es fácil. En referencia a los conflictos legales que enfrentan tras la partida de su padre, Dalma reflexionó sobre lo invaluable del amor del pueblo: "Yo ahora salgo a la calle y viene una persona y me abraza a mí. Vos te tienes que ir como una rata. Te espero un custodio, te pone el auto, vos te apurás. Y yo eso no lo tengo que hacer, eso para mí no tiene precio", dijo en referencia a Matías Morla quien fuera el abogado del Diegote.

Queda claro que Maradona fue un genio en la cancha pero también un hombre que inspiró amor y lealtad en millones. Para sus hijas, ese es el regalo más grande que les dejó: "Con el amor realmente que nos tratan, que nos acompañan... Saber que hay mucha gente que está ahí queriendo que mi papá tenga la justicia que se merece y que nos vaya bien. Es buenísimo, eso es hermoso".

Hoy, en el día en que Diego Maradona habría soplado las velas de su cumpleaños 65, su historia sigue latiendo en cada corazón cada abrazo, en cada lágrima y en cada grito de pedido de justicia.