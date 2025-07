Entre rumores y viejos rencores con Juli Poggio, una ex Gran Hermano confirmó su embarazo

En medio del furor por Gran Hermano: Generación Dorada, una ex participante del reality anunció que está embarazada, y la noticia llegó junto con la explicación de por qué no será parte de la nueva propuesta de Telefe.

Fue Ángel de Brito quien hizo pública la buena nueva, aunque con el permiso de la protagonista. La intriga sobre un posible embarazo se apoderó del estudio de LAM, ya que el conductor mantuvo la expectativa tanto entre los presentes como entre la audiencia: "La que va a ser mamá está acá, en nuestro estudio. Está en la tribuna... y también está el novio de la embarazada", anticipó, generando un clima de curiosidad que se sostuvo hasta el final del programa.

Martina Stewart, ex participante de Gran Hermano, espera su primer hijo

"Martina está embarazada", reveló finalmente, desatando los aplausos en el estudio. Se trata de Martina Stewart Usher, quien participó en la edición 2022 de Gran Hermano y confirmó en vivo que transita su primer embarazo. Visiblemente emocionada, la ex jugadora tomó el micrófono para compartir su alegría con el público: "Estoy muy contenta", expresó, y luego precisó: " Ya estoy de 14 semanas ".

Consultada por De Brito sobre su pareja, la ex hermanita contó que la relación con el futuro padre de su hijo comenzó tras su paso por el reality: "Estamos hace casi tres años, después del programa", dejó en claro la solidez del vínculo. El futuro papá es Uriel de Martini, quien estuvo presente en el estudio. En redes sociales, él se muestra como un apasionado por los viajes, se presenta como influencer y comparte sus actividades con más de un millón de seguidores en Instagram.

Una enemistad que sigue latente

Si bien Martina no tuvo suerte dentro del programa y fue eliminada a poco de empezar la competencia, su participación ganó notoriedad por la fuerte enemistad con Juli Poggio. La mala relación entre ambas se originó dentro de la casa más famosa del país y continuó fuera. Los roces comenzaron cuando Stewart hizo comentarios poco amables sobre Julieta, incluyendo críticas a su apariencia física y expresiones de incomodidad con su presencia.

Tweet de Martina Stewart contra Juli Poggio

La mala relación no es cosa del pasado. Meses atrás, cuando Santiago del Moro anunció que cualquier ex participante podría volver al juego por la expulsión de Luca Figurelli, Poggio lanzó un comentario filoso: "Los de mi temporada... no creo que haya muchos votos ahí", dijo en referencia a Martina, Maximiliano Guidici, Juan Reverdito y Ariel 'Big Ari' Ansaldo, quienes se habían postulado para competir por el Golden Ticket.