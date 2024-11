¿Es Wanda Nara la "tóxica"?: desenmascaran definitivamente a Mauro Icardi

Alicia Barbasola fue protagonista de una escena de violencia de género con su ex pareja Andrés Nara, el padre de Wanda Nara. Fue ella misma quien habló sobre algunas situaciones que presenció durante su relación y lo que dijo dejó a todos sorprendidos.

Si bien Barbasola decidió retirar los cargos contra Nara, se terminó separando de él tiempo después e incluso ya formó una nueva pareja. Su relación hizo que en varias ocasiones se cruzara con Wanda y con su ex pareja Mauro Icardi, según contó para el programa Desayuno Americano.

Alicia Barbasola y Andrés Nara.

Es por eso que pudo explicar con la precisión de un cirujano cómo fueron aquellas veces en las que Mauro y Wanda tuvieron situaciones de agresiones o violencia. Sobre esto, Alicia respondió contundente: "Primero, decir que es delicado el tema de la violencia. Siempre que se habla de violencia es como que trato de manejar un 'supuesto' porque es muy delicado ".

En esa línea, no dio muchos detalles pero para muestra, sobra botón: "Si tenemos que basarnos en lo que dice Wanda, el otro día en una nota dijo que ella no denunció por violencia y claramente no hubiese estado en el mismo lugar si tuviese miedo de él", empezó.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Sin embargo, lo que ella vivenció fue algo bastante lejano a esa realidad: "Por otro lado, tengo que tal vez, cuando yo comencé la relación con Andrés, Nora (Colosimo, la mamá de Wanda) le pedía desesperadamente a Andrés que lo ayudara porque Wanda estaba muy mal ", contó.

En esa línea, Nora tildó la relación como "tóxica" : "Como padres, ellos que son los padres, la ayudaban en contenerla, porque a veces uno en esa situación, que a mí en otra oportunidad me ha tocado vivir, es como que quedás nulo, no sabés para dónde ir", dijo y analizó: "Decís, y 'si esto pasa, y si yo no estoy así, o si yo tengo la culpa', entonces calculo que como mamá le decía a Andrés que traten de hablar con ella y esclarecerlo".

Nora, mamá de Wanda