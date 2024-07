Escándalo en Survivor, Expedición Robinson: una infidelidad traspasó Telefe

Survivor, Expedición Robinson está a punto de cumplir un mes al aire, aunque sus grabaciones se llevaron a cabo mucho tiempo antes. Mientras avanza la competencia, los participantes comienzan a sufrir el hambre y las incomodidades de sobrevivir en la intemperie.

Las condiciones en las que viven llevan a los competidores a las más insólitas actitudes: desde esconder comida, hasta preparar estrategias para eliminar jugadores. La escasez fue la responsable de grandes peleas en la edición, sin embargo también hay tiempo para el amor.

La noche que hizo separar a Juanchi

En lo que va de transmisión, Telefe presentó varias polémicas en el reality show, pero algunos conflictos sobrepasan la pantalla y tocan de lleno a los familiares de quienes se animaron a alzar la voz.

Semanas atrás, Juan Pablo Busilachi y Malena Kerschen se mostraron demasiado cerca, acaramelados, con ganas de ser algo más que compañeros. La primera en notar esta cercanía fue Inés Lucero, que no tardó en lanzar dardos envenenados hacia su colega: " Male es la típica que se agarra a tu novio... ",

El tweet que generó escándalo en Survivor Expedición Robinson

Los dichos de la participante trans fueron citados en X, nada más y nada menos que Micaela Sisa, quien se presentó en la red social como la ahora ex novia del abogado: "Yo cuidándole el perro y la casa a Juanchi y él durmiendo abrazado con Malena. Ya sabemos con quién me terminó cagando, no?", comentó sin remordimientos.

Los usuarios no tardaron en contestar a la publicación: "Larga el chisme Mica que el pueblo quiere saber" o "Ya que estas manda todo a la mierda y contanos quien gana el programa", fueron algunos de los comentarios, y aunque la joven podría estar dolida, no contó absolutamente nada del curso de Survivor Expedición Robinson.

Malena niega que pase algo con su compañero.

Por su parte, Malena se pronunció sobre el día que durmió abrazada a su compañero. Según su versión de los hechos, todos durmieron muy cerca, ya que había llovido y con la ropa mojada tenían mucho frío, por lo que querían conservar el calor de los cuerpos. Además, catalogó el vínculo con el comerciante de 32 años: "Somos amigos como con todos los chicos, somos muy cercanos".