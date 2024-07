Indignación, enojos y hartazgo: Telefe rescindió el contrato de Furia porque no la aguantaban más

A pocas semanas de que finalice la última edición de Gran Hermano Argentina, se conoció un batacazo respecto a la participante más popular que dejó esta temporada. Es que Telefe rescindió de común acuerdo el contrato vigente con Juliana "Furia" Scaglione, a partir de una seguidilla de disgustos que tuvieron con la personal trainer y doble de acción, que quedó como la jugadora con más notoriedad de los últimos años.

"De común acuerdo entre Juliana Scaglione y Telefe se rescinde el contrato. Evidentemente, ella pidió esta liberación. Así que queda liberada y no va a ser el único caso, ya hubo otros", reveló Laura Ubfal al aire de Intrusos por América TV. La periodista, que también trabajó en el reality como panelista, generó un fuerte vínculo con Scaglione, de quien sus detractores decían que era fanática.

Furia Scaglione, la "mejor jugadora" de la última edición de GH.

La especialista en espectáculos explicó cómo funciona la relación entre el canal y las y los ex participantes del reality. "Antes, toda la parte comercial de ellos la manejaba Kuarzo, ahora hay una persona encargada, un gerente de Telefe importante, que se ocupa de todo el seguimiento, los eventos y lo demás. Pero en este caso se ve que hubo un pedido de Furia, una decisión del canal y un acuerdo mutuo para rescindir el contrato", detalló.

Lo cierto es que hubo muchos enojos por parte de las producciones de Telefe y Kuarzo respecto a ciertos comportamientos que demostró Furia y que prometían generar más conflictos que ganancias, como fue la acusación que hizo contra el conductor Ariel Rodríguez, a quien amenazó de tener el poder de sacarlo del aire.

Juliana "Furia" Scaglione en "Toda" nuevo programa de Streaming

Sobre esta relación tirante dio detalles el periodista Pedro "Pepe" Ochoa en LAM. "Me escribe alguien de Telefe. Después de lo que pasó en el último episodio de Gran Hermano 2023, donde Furia gana un premio y se lo entrega a Santiago del Moro, las altas esferas de Telefe se indignan", reveló. "Furia rechaza el premio, se lo da a Del Moro y lo deja pagando. El post de eso fue una reunión entre Furia y tres personas de Telefe donde le dijeron: 'Te mandás una más y vas a estar afuera de Telefe'. Y la verdad que ella estaba entre ceja y ceja con respecto a cómo se iba moviendo", agregó.

"Lo que molestó en Telefe es que Furia, cuando fue al streaming de Alex Caniggia el lunes pasado, no pidió permiso, y además cobró una participación de ahí, la cual la producción no estaba enterada. Entonces, lo que molestó es que ella tome una decisión por sobre el canal, que no le pregunte ni le consulte a nadie, se siente en el streaming y despotrique contra toda la producción, contra Telefe, etcétera", precisó Ochoa.

Juliana Scaglione en uno de sus ataques de furia.

"A raíz de eso, la llamaron y la convocaron a una reunión y le dijeron, básicamente 'te vas'. Lo que me cuentan acá es que por lo único que la quieren tener enganchada es para tener la posibilidad de que entre a Gran Hermano Chile, que todavía no es una opción, pero están muy interesados desde Endemol, que ella participe un tiempo. Entonces, para poder cubrirse, contractualmente la tendrían enganchada, como en el desarrollo del reality. Pero, para todo lo demás, quedaría liberada para que ella haga su vida", explicó el panelista del programa de América TV.

Mientras tanto, los ofrecimientos laborales a Juliana no se dejan esperar. Esta semana fue a ver el espectáculo de Flavio Mendoza y el showman, tras subirla al escenario, la elogió y aseguró frente a su público que quiere que ella participe de su próximo espectáculo. "Mirá, a mí me gustaba su perfil para un personaje. El tema es que tiene que saber que conmigo tiene que laburar y tiene que prepararse. A mí me gustaba para el nuevo espectáculo del circo, pero creo que ella va a hacer el Gran Hermano de Chile. Igual tendría que tomarle un casting", reconoció ante La Nación.

"Tengo un par de conocidos que han hecho con ella cosas de doble de riesgo. Y me parece que para este personaje vendría bien. También, me parece que también sería despegarla un poco toda la parte mediática. Pero bueno, veremos", añadió al respecto el bailarín y coreógrafo.