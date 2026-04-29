"¿Estoy diciendo una cancelación?": Marcos Giles bromeó en Luzu TV sobre el abuso que sufrió Gisèle Pelicot

El mundo del streaming volvió a mostrar una de sus más intensas falencias en el rol de comunicadores: la falta de preparación y la banalización de cualquier problema grave, a partir del tono descontracturado del formato. En esta oportunidad quien se pasó de la raya fue el flamante novio de Ángela Torres, Marcos Giles, quien bromeó al aire de Luzu TV sobre el escandaloso caso de abuso de Gisèle Pelicot ocurrido en Francia.

Fue Evitta Luna quien instaló el tema cuando estaba refiriéndose a las dificultades en las relaciones afectiva. "Nunca terminás de conocer a tu pareja. La voy a re bajar por un segundo: Gisèle Pelicot. La francesa. 50 años viviendo con su marido, y su marido era un violín", disparó la humorista, con un tono consciente y preocupado.

Martín Garabal, también al aire de la señal, contextualizó para la audiencia y explicó que se trata de quien "denunció que había toda una red de abuso sexual en la cual era drogada por su marido". Apuntalada por la explicación, Luna continuó: "Chicos, 50 años con esa pareja. Tiene setenta y algo de años, lo conoció a los 20".

La metida de pata, la banalización absoluta de un caso horrendo, llegó después de esa referencia. "¿Y ahí qué hacés? Yo sigo, ya está", lanzó Giles, sin ningún tipo de vergüenza por lo que acaba de decir. Esto fue a tal nivel que su pareja aprovechó el silencio que generó para intentar volver correrlo del pasto al que se había ido.

Gisèle Pelicot tenía más de 70 años cuando descubrió el abuso por parte de su marido con el que estaba hace 50.

"No sabés bien cómo es la causa, rectificate", le pidió Torres en un tono serio, pero tampoco agresivo. "No, pero si me gustaron todos los primeros 50 años", insistió su novio, justo antes de darse cuenta de que se había pasado de la raya. "¿Estoy diciendo una cancelación?", preguntó a sus compañeros. "Sí, sí", comentó Garabal.

Los límites del humor se vieron atravesados, al menos en lo que hace a la órbita del estado público y la responsabilidad que tienen quienes comunican. En la misma sintonía se disculparon recientemente Agustín "Rada" Aristarán y Evelyn Botto por los "chistes" sobre un posible asesinato de Carmen Barbieri hacia ella, en una emulación del femicidio que recibió la ex reina de la belleza de México Carolina Flores.