Rada y Evelyn Botto pidieron disculpas por el chiste de femicidios y Pergolini los avaló: "Tienen razón"

Agustín Aristarán, mejor conocido por su nombre artístico de "Rada", y Evelyn Botto pidieron disculpas por el chiste sobre femicidios que hicieron la semana pasada al aire de Otro Día Perdido. Según relató el humorista, el conductor Mario Pergolini los respaldó en su arrepentimiento. Habían bromeado alrededor del asesinato por parte de su suegra de la ex reina de la belleza de México Carolina Flores, ocurrido días atrás.

"Está decidido entonces, cuando venga Carmen Barbieri voy a usar chaleco antibalas", había sido la frase que Botto lanzó y que disparó el escándalo. Según explicó Rada frente a un móvil de Intrusos, el arrepentimiento más fuerte lo sintió porque se dio cuenta que algo no cerraba durante la reunión de producción. "Nosotros leemos. No nos obligan a decir chistes. Se me pasó. No tenga nada más que decir", lamentó.

Antes se había encargado de pedir disculpas de forma directa y de alegar que había sido "un chiste muy desafortunado, sin lugar a dudas". "No me puedo justificar en lo que sucedió. Nos pasó. A veces se nos pasa. Y la verdad es que pido disculpas por eso", insistió Rada. "Por supuesto no avalo ningún tipo de asesinato, ni un femicidio, ni mucho menos", aclaró después.

"Quiero mirando a la cámara pedir disculpas. Para las mujeres que se sintieron... lo hablé mucho con mi hija. Soy padre de una mujer, novio de una mujer y soy hijo de una mujer", se excusó cerca del final. También reveló que junto a Botto le transmitieron la preocupación a Pergolini. "Hoy lo llevamos a Mario, que es una persona que no mira redes y cuando se lo planteamos dijo: 'Lo entiendo. Sí, tienen razón'", confirmó.

Evelyn Botto, Mario Pergolini y Agustín "Rada" Aristarán, integrantes de Otro Día Perdido.

Rada también se había excusado en sus redes sociales durante la noche del martes. "Estarán muchos diciendo 'este gil ahora pide disculpas cuando todos los bardean'. Sí, porque uno recula, piensa, analiza cuando todos lo abuchean. En el aplauso continúa porque se supone que está haciendo las cosas bien. En el abucheo uno frena y dice 'uy, ¿qué pasó?'. Y toca aprender y no volver a repetir. Aunque suene raro agradezco el enojo y lo legitimo completamente", había lanzado.

Evelyn se mostró sentida

La pareja de Fede Bal también se mostró sentida, el martes por la tarde al aire de SQP, el programa que conduce Yanina Latorre en América TV y en el cual mantuvo una larga charla telefónica cargada de arrepentimiento. "Fueron días muy movidos. Quería hablar, estaba buscando de qué manera, de qué forma... hablé con muchas mujeres desde que pasó esto", sostuvo.

"Quería pedir disculpas porque yo podría haber elegido no hacerlo, me podría haber hecho a un lado, y no lo hice porque no me di cuenta", reconoció Botto, quien añadió que no se dio cuenta que terminó "avalando algo que es tremendamente grave". "Para mí se puede hacer humor con todo, pero el límite es que no sea gracioso y no fue gracioso para mucha gente. Por eso salgo a pedir disculpas. Me hago cargo porque las minas me importan. Soy feminista y aprendo, uno se mueve en un mundo de muchísima masculinidad", aseguró.

"Lo que más me importaba es hacerme cargo de mi parte en un momento en que se arrasaron con todas las políticas de género, entonces no quiero contribuir en que sigamos poniendo en un lugar complejo a las mujeres. Además, desde el debate público, que está bajísimo, tratan de hacernos creer que está todo igual, que no hay diferencias entre hombres y mujeres, que es un robo hacer políticas para ayudar a las mujeres y yo no quiero colaborar con eso", denunció.