Teléfono para Nico Vázquez: revelaron dónde se enfermó Mirtha Legrand

En los últimos días, la salud de Mirtha Legrand fue tema de conversación tanto en los medios como en redes sociales y hasta en charlas cotidianas. Y es que fue una de las primeras veces que la conductora debió frenar su actividad laboral por sentirse mal.

Entre las diferentes versiones que surgieron, el entorno de La Chiqui confirmó que padece una bronquitis a sus 99 años . Por su edad, atravesar un cuadro gripal resulta mucho más contraproducente para su sistema inmune.

Mirtha Legrand se recupera de una bronquitis

Al confirmarse el diagnóstico, lo que también llamó la atención fue cómo se contagió Mirtha. Fue su hija, Marcela Tinayre, quien reveló que la diva de los almuerzos se cuida incluso al momento de saludar a alguien y evita hacerlo con besos. Sin embargo, hubo un descuido en un evento al que asistió recientemente.

Hace dos semanas, Legrand fue a ver la obra Rocky, protagonizada por Nico Vázquez. Si bien la conductora se mostró alegre durante la función, el aire acondicionado del lugar habría estado a una temperatura que terminó perjudicando su salud.

Marcela fue completamente sincera: "Mamá se enfermó de una estupidez, una huevada. Sabemos todo lo que significa un aire acondicionado de frente, dos horas... Le atacó los bronquios, tiene una bronquitis, la está superando", explicó sobre el motivo por el cual la mediática no se encuentra grabando su programa.

La hija de Mirtha también confirmó que actualmente la visita todos los días y que asiste junto a otras dos personas para acompañarla a la hora del té y evitar que se sienta sola. Incluso detalló que, pese a estar en su hogar, se sigue produciendo y maquillando como toda una figura.

Carlos Rottemberg contó cómo se encuentra Mirtha Legrand

" No puede salir con una gripe mal curada ", contó, y aseguró que el médico le indicó a Mirtha Legrand aproximadamente 20 días de reposo. Que la mediática se enfermó cuando fue a ver la obra de Nico Vázquez es una versión fuerte, y Carlos Rottemberg, amigo de la conductora, sumó un dato contundente.

Él contó que mantuvo algunas conversaciones con la comunicadora: "Les voy a ser muy sinceros. Fundamentalmente hablamos de lo que ocurrió una semana atrás con el fallecimiento de Luis Brandoni, que le afectó mucho", comenzó. El empresario también transparentó cómo cree su amiga que se engripó tan fuerte: "Se lo atribuye a haber tenido mucho frío en una función teatral", y agregó lo que le dijo textualmente Mirtha Legrand: "Por ser tan conocida no me quise movilizar de butaca, y a lo mejor me comí todo el frío".