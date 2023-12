"Fantasma de mierda": "Furia" le pegó una "cachetada" a Williams y corre riesgo de ser eliminada de GH 2023

En la casa de Gran Hermano no reina la paz y principalmente por una jugadora en particular: Juliana "Furia" Scaglione. Es que así como es la participante que más da que hablar y más contenido ofrece desde que comenzó esta nueva edición de Gran Hermano, también tiene una característica particular que la puede dejar afuera del reality en las próximas horas: sacar de quicio a la mayoría de sus compañeros, con los cuales convive. Hoy, se sumó una nueva víctima a su lista: Williams López.

William López ingresando a la casa de Gran Hermano.

No hay punto medio para poder tener una relación con Furia. Es tan simple como: la querés o la odias. Y así mismo es de la manera en que se encuentra dividida la casa. Si bien supo amoldarse a un grupo conformado por Carla De Stéfano (Chula); Catalina Gorostidi; Agostina Spinelli y Florencia Cabrera, y mantener buena relación con alguno de los participantes como Lucía Maidana y Bautista Macia, con el resto no pudo afianzarse ni mucho menos, a tal punto de que todo se vuelve una guerra.

Después de cada gala de eliminación la casa de Gran Hermano tiende a darse vuelta completamente y más si no es el resultado que la mayoría de los participantes esperaba que ocurriera. Incluso, en las dos semanas de juego sucedieron dos situaciones exactamente iguales que desataron la bronca de todos: Furia eliminó a dos varones de manera consecutiva.

Nadie se la vio venir jamás. La primera gala de eliminación, Furia quedó mano a mano con Hernán Ontivero y el cordobés fue la primera baja del reality. La casa quedó desconcertada. Como si fuera poco, a la semana siguiente los varones crearon toda una jugada para poder eliminar a la participante pelada y esta misma volvió a imponerse en placa ante Axel Klekaylo, convirtiéndose así en el segundo eliminado.

La placa final quedó entre Hernán "El Negro" Ontivero y Juliana "Furia" Scaglione.

La mayoría de quienes la votaron no pudieron ni podrán entender jamás cómo es que el público decidió en ambas ocasiones votar para que quedara dentro de la casa la participante más polémica y claro, es que Marcos Ginocchio hubo uno solo y ahora los fanáticos de Gran Hermano buscan acción y actitud en el reality para que no se convierta en un programa sumamente aburrido.

Pero en esa acción, actitud, picante y los condimentos extras que le agrega Furia, hay algo que no está permitido bajo ningún concepto y es la violencia. En este caso, Williams se convirtió en víctima de la participante por una actitud del cual las cámaras no llegaron a grabar -hasta el momento- pero que captaron la respuesta del joven de 20 años, donde se lo vio totalmente sacado de quicio.

¿Qué fue lo que ocurrió? Mientras los hermanitos realizaban la prueba del líder, se realizó un descanso y la casa quedó dividida entre los que fueron hacia el comedor para hidratarse y quienes se quedaron dentro del sum aguardando para continuar. En ese parate, Furia ingresó corriendo a la sala al grito de "Corré corré" sin que nadie de los que estaba a su alrededor entendiera lo que estaba ocurriendo.

Apenas pocos segundos más tarde, entró por el pasillo el "Paisa" -como lo apodaron dentro de la casa- fuera de sí y a los gritos. "¿Qué flashias? La conch... de tu hermana. Me vas a venir a pegar así, la put... que te parió. ¿Para qué me pegas así? Ni mi mamá me pega y me venir a pegar vos. Fantasma de mierda", le gritó a Furia, mirándola directamente a los ojos. En eso, Martín Ku logró agarrarlo por la espalda y por enfrente se le posicionó Lisandro Navarro para que la violencia no pase a mayores.

"¿Qué fantasma? ¿Qué te pegué? Fue un cachetazo nada más, no te pegué", se defendió Furia. Ahí mismo, la transmisión que supuestamente es 24 horas, se cortó repentinamente y no volvió a mostrar de qué manera continuó. Lo que sí se sabe por ahora, es que la expulsión de la participante es una de las opciones que más se barajaría en la producción debido a que no está permitido ningún tipo de agresión ni violencia física.

Minutos más tarde, volvió la transmisión y mostró cómo quedó impactada la casa. La mayoría se reunió en la cocina para hablar de organizar una visita grupal al confesionario para quejarse de lo que había ocurrido y pedir la expulsión y por otro lado, en el patio quedaron Williams regando y recostada en el borde de la pileta Furia, totalmente preocupada por lo que podría pasar con su salida o no de la casa.

Uno de los más indignados fue Alan Simone, quien aseguró que si a él le pasaba lo que le hizo al Paisa, probablemente reaccionaba con una agresión física porque no soportaría que alguien le pegue. Pero antes de eso, insistió en varias oportunidades de que "el Paisa vaya al confesionario ya". "Yo no entiendo como en un programa pueden permitir el insulto. Hijo de put... puto... cuando lo primero que te dicen es que hay que tener igualdad", dijo.

Y siguió: "Yo quiero ver si el dueño del programa Gran Hermano se aguantaría la falta de respeto y que te traten así. Acá lo que primero que te aclaran es que hay que aprender que hay igualdad. ¿Por qué la mujer le puede pegar al hombre? A mí me pegas y yo no me aguanto. Con quien sea". Y agregó: "Yo le preguntaría a Chula (Carla De Stefano) ¿Qué haces si una mujer va y le pega una cachetada así a tu hijo?".

Por su parte, Rosana Beltrán acotó un dato clave que de ser así, dejaría en evidencia que la producción no puede fallar: "Yo lo vi pero me tapó un poco la pared. Es como pasó con Brian Lanzelotta y Marian Farjat que él le pegó adentro del sauna", recordó aquella situación en donde el oriundo de La Matanza le dio un cachetazo a la modelo y fue automáticamente expulsado del reality.

Isabel de Negri también dio su veredicto y fue sin dudas la que más leña al fuego tiró. "Yo lo vi, le dejó el cachete colorado y marcado. ¿Vamos todos al confesionario a hablar?", propuso. Sobre la igualdad de género subrayó: "La ley nos resguarda y lamentablemente caga al hombre por el principio que hay porque hay más femicidios. La agresión en esta casa está prohibida. Ella grita, insulta y pega. ¿Qué más querés, loco?" y sumó: "No va a ir el Paisa a hablar porque es un pelotudo que le mueve la argolla".

Isabel se ganó el repudio del afuera por sus dichos

Sin embargo, Williams ingresó a la casa y aseguró que estaba esperando que lo llamen del confesionario para hacer su descargo aunque Isabel le retrucó que debería ir ya y que deje de dejarse llevar por una mujer que no le da bola y simplemente quiere jugar con él, haciendo referencia a Catalina. "Bueno, voy a ir a descargar", dijo el joven de 20 años y huyó.