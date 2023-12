¿Se abre la pareja? Flor Vigna aseguró que haría un trío con una famosa cantante

"Mejor que dos son tres", dice Lali Espósito en una de sus canciones y quien parecería que lo está entendiendo mejor que nadie y queriendo ponerlo en práctica es Florencia Vigna con una propuesta que involucra a su actual pareja, Luciano Castro, y a la cantante de RKT, La Joaqui. Las cartas están tiradas, la bailarina lo propuso y ahora sólo resta saber la respuesta de quienes serían los otros dos integrantes. ¿Se dará?

Luciano Castro y Flor Vigna durante la entrega de los Martín Fierro 2023.

Desde que Vigna decidió ponerle punto final a su vínculo con Nicolás Occhiato tras siete años de amor, comenzó a mostrarse de una manera sumamente diferente. No sólo que se lanzó como cantante, sino que más allá de abrirle las puertas a un nuevo romance con Castro, aseguró que para esta nueva etapa apostó a ser más "sexy" y verse como nunca antes lo había hecho.

Fueron demasiadas las cantidades de veces que la ex participante de Combate manifestó estar en su mejor momento amoroso y de la vida, tirándole todo tipo de halagos al actor, y dejando así en evidencia que su pasado quedó más que pisado y la llegada del ex novio de Sabrina Rojas le cambió la mirada en todo lo que tiene que ver con lo sentimental.

Es que, fueron tantos los cambios de vida, la madurez y la solidez de la pareja, que en estas instancias Vigna buscará ir por un paso más en su relación: sumar a una tercera integrante. Tras admitir que poseen una pareja definida como "libre", indicó que tiene un amor del cual está enamorada y que es nada más ni nada menos que La Joaqui.

joaqui

De igual manera, dejó en claro que por el momento no habló con Castro sobre el tema y que sería más que nada un "delirio" de ella de poder estar con los dos a la vez. Sin embargo, no detalló a qué se refería con la libertad de la pareja y si es explícitamente poliamor o simplemente "permitidos".

Fue mediante una entrevista con Socios del Espectáculo donde la ex participante del Bailando por un Sueño hizo eco del momento por el que pasa su relación. Es que todo venía a que en esta temporada de verano al actor le tocará viajar a Mar del Plata, mientras que ella se quedará con sus proyectos musicales en Buenos Aires.

La distancia no será un problema y lo explicó teniendo en cuenta la libertad que poseen y las reglas de juego que pusieron dentro de su noviazgo. "Con Lucho tenemos una pareja libre. Tratamos de que cada uno cumpla primero consigo mismo. Estoy muy enamorada de él", explayó y admitió que los celos nunca estuvieron presentes por el lado de él, sino que fueron más las inseguridades que abarcó ella misma. "Él no es para nada celoso. Me he encontrado yo más veces diciendo: '¿Qué onda esto?'".

Luciano Castro y Flor Vigna

En esa misma línea, aseguró que no tendría problema en involucrar a una persona más dentro de su pareja pero para eso debería pensarlo y planificarlo de tal manera en que las cosas no puedan llegar a arruinarse. "Tengo que elegir. Por ahí me decís 'fulana' y digo 'fulana, no. ¿Qué te pasa con fulana?'", planteó. "Yo planeo estar con él por mucho tiempo y pienso que las parejas cuando pasan mucho tiempo juntas está bueno hablar del deseo", argumentó.

Ahora... ¿Por qué eligió a La Joaqui como posible tercera? Dentro de su fantasía, Vigna reveló que la primera vez que la vio personalmente se enamoró de ella y que sin dudas la buscaría para poder formar un trío. Aunque, lo que no se sabe hasta el momento es cuál sería la respuesta de Castro y si, principalmente, el actor está de acuerdo en que se hagan públicas estas conversaciones sexuales teniendo a sus hijos viéndolo del otro lado de la televisión.

"Yo cuando la vi a La Joaqui me enamoré. Mi primer sentimiento fue '¡wow! ¡Qué hermosa!'. Con ella sí haría (un trío). Pero es un delirio mío", explicó la bailarina y mirando a la cámara, se declaró: "Joaqui, te amo. Yo estoy enamorada de vos... Pero esto ni siquiera se lo pregunté a Lucho. Es un delirio mío".

Flor Vigna teñida de color colorado.

Lo cierto es que hasta el momento es toda una incógnita saber qué va a pasar y si en primer lugar aceptaría Castro y luego La Joaqui para poder formar el trío fantasioso de Vigna, aunque más allá de eso, hay una realidad y es que todo lo dicho y ocasionado por la actual cantante se debe a que a principio de año había declarado que recién en esta relación conoció el sexo y por lo cual le gustaría profundizar mucho más.

Fue en una entrevista con Ángel de Brito, que verbalizó cómo siente hoy en día las relaciones sexuales con su nueva pareja: "Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor".