"Yo sé lo que soy": Isabel apuntó contra Juli Poggio y le bajó el precio como finalista de GH

Pasan los días e Isabel de Negri sigue ganándose el repudio del afuera. De hecho, algunos hasta se animan a compararla con Walter "Alfa" Santiago no sólo por su edad, sino también debido a sus últimos polémicos dichos. Días atrás, la participante de Gran Hermano había revolucionado las redes sociales luego de mencionar a Silvina Luna mientras aconsejaba a sus compañeras que cuiden su alimentación. "Yo les digo, más vale chupen mate, acuérdense cómo salió Silvina Luna", habían sido los dichos de la mujer de 65 años mientras Lucía, Florencia, Agostina, Zoe y Catalina estaban preparando panqueques con dulce de leche.

Recordemos que la modelo, fallecida el pasado 31 de agosto, luego de una larga internación derivada por una insuficiencia renal, había participado de la segunda edición de Gran Hermano en Argentina en el año 2001. Incluso, durante su participación en aquel reality, la rosarina habló sobre el cambio de su cuerpo. "Siempre tuve problemas con la autoestima. Quienes me conocen saben hasta qué punto pagué por ese punto débil. Tomé una mala decisión cuando me sometí a una cirugía que no necesitaba, porque quería verme mejor, más sexy, más acorde al estereotipo de belleza que se imponía en los medios", había señalado más tarde en su libro Simple y Consciente.

Isabel de Negri, una de las participantes más polémicas dentro de GH

Lo cierto es que aquel comentario de Isabel sobre la figura de Silvina Luna tras su paso por la casa más famosa del país generó el fastidio, repudio y las críticas de los fanáticos del reality, quienes no dudaron en volcar su bronca en las redes sociales. "Es una mala persona"; "Siempre tiene esos comentarios de mierda"; "Falta de respeto total"; "Con Silvina no, la quiero fuera en cuanto salga nominada", fueron algunos de los mensajes que le dedicaron a la vendedora de vinos.

En medio de este contexto fue que Isabel volvió a meter la pata mientras hacía mención a los estándares de "belleza" y fue duramente castigada, otra vez, por los internautas. "La tengo con otra edad, y con otro tipo de belleza... porqué estar a mi edad como estoy yo. Estás que están acá, ninguna", comenzó diciendo acostada en una de las camas durante los festejos por Navidad. y mientras charlaba con Sabrina Cortez. "Tengo tu belleza con otra edad, y otro tipo de belleza", le aclaró Isabel.

Acto seguido, se excusó al decir que es "buena persona" y apuntó contra Juli Poggio, quien llegó a la final y se ubicó en el tercer lugar de la edición pasada del reality. "Porque a mi edad estar como estoy yo.... Estas que están acá, ninguna. Aparte yo soy una buena persona, yo sé lo que soy como persona. Pero yo, teniendo tu edad y tu belleza... ¿Por qué te pensás que llegó Juli (Poggio) a la final?", le preguntó a Sabrina, quien solo le atinó a responder: "¿Vos decís? Pero era buenita...".

Isabel se ganó el repudio del afuera por sus dichos

Con una sonrisa irónica, Isabel la miró fijamente y, contundente, le contestó: "Si, bueno... buenita. Vos sos buenita, te falta la otra parte". Este comentario fue el que generó -una vez más- molestia y enojo contra la bautizada como "la abuela hot". Vale aclarar que apenas puso un pie dentro de la casa de Gran Hermano, Isabel cautivó a propios y extraños. Se trata de una platense, de 65 años, que se definió como "Personal Wine Shopper" y revolucionó las redes por su pasado.

Sin ir más lejos, una vez que ingresó en la casa, contó que se anotó en abril de este año, que su actual pareja quedó a cargo del cuidado de su hogar y que su hijo Augusto tuvo que ser internado tras haber sufrido un supuesto episodio psicótico. "Yo estoy hecha concha", había dicho. Estos comentarios no pasaron desapercibidos por los seguidores del ciclo de Telefe, que rápidamente investigaron a la mujer y se toparon con algunos mensajes que su hijo había publicado hace dos años en sus redes.

En aquellos mensajes, el joven la acusaba de haberlo "internado" para quedarse con la herencia de su difunto padre. "Un sábado me fui a relajar a sierra, volví el lunes y tenía una denuncia de mi vieja, con una restricción de acercamiento", escribió Augusto Lautaro Aducci en su cuenta de X, en septiembre de 2021, y siguió: "Diciendo que había estado violento y que estaba loco, era todo mentira. Ahí empezó lo loco, declarar en juzgados con psicólogos psiquiatras y asistentes sociales".