Fantino cargó contra la Marcha Universitaria y habló de "privilegios": "No me vengan a correr con el ´desfinancia´"

En medio de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria que volvió a colmar Plaza de Mayo y distintas ciudades del país, Alejandro Fantino protagonizó un explosivo descargo en su streaming Neura contra quienes participaron de la movilización en defensa de la educación pública. Con un tono encendido, el conductor cuestionó el reclamo universitario y aseguró que detrás de la protesta existen "privilegios" sostenidos con el esfuerzo del resto de los argentinos. "Si ustedes quieren decirme que la universidad es para todos, primero hagamos un país grande donde realmente llegar a la universidad no sea fácil solamente para un pibito que vive en Córdoba y Mario Bravo", comenzó Fantino, en referencia a las desigualdades territoriales para acceder a la educación superior.

En esa línea, planteó que jóvenes de localidades alejadas del interior tienen enormes dificultades para estudiar en universidades públicas. "Que sea fácil también para un pibe chaqueño de Pampa del Infierno o un pibito que vive en Totora's Class como Las Bandurrias, o que vive en Los Sembrados, provincia de Santa Fe, o que vive en Josefina, provincia de Santa Fe, o que vive en La Francia, provincia de Córdoba. ¿Cómo mierda van a estudiar? Se tienen que ir a Córdoba a estudiar, a la universidad pública de Córdoba, 160 kilómetros, le rompen el traste con todo lo que cuesta históricamente para vivir", expresó.

Sin embargo, rápidamente pasó de esa crítica estructural a un ataque directo contra quienes marcharon. "Entonces, no es para todos esto, es para un grupo que son ustedes. Ustedes son un grupo que están marchando por sus putos privilegios", lanzó. El conductor también cuestionó los reclamos por el ajuste presupuestario sobre las universidades y el sistema científico. "No me vengan a correr diciendo, no, porque no podemos más trabajar con la cura del cáncer. No, sigan estudiando la cura del cáncer. Yo quiero que estudien la cura del cáncer e incluso, pongan más guita ahí. Pero no me vengan a correr con desfinancia", sostuvo.

Rectores, docentes, investigadores, estudiantes y sindicatos universitarios realizaban la cuarta Marcha Federal Universitaria

Y agregó: "No, papá, no desfinancia, no. Vos la gastás en lo que se te canta la chota gastar". En otro tramo de su descargo, Fantino buscó invertir la acusación de insensibilidad social que suele recibir el oficialismo y quienes respaldan el ajuste universitario. "Nos venís a correr a nosotros con que nosotros somos los malos. Minga, la ponemos nosotros y somos los malos", afirmó. Luego profundizó el tono confrontativo y apuntó contra sectores de izquierda que participaron de la movilización. "El malo soy yo, no es el zurdo este que caga trompada y puede entrar en una remera de color de La Libertad Avanza", remarcó.

E insistió: "¿De verdad perversamente me invertís los roles? ¿De verdad me decís que yo soy el malo?". Fantino incluso apeló a referencias personales y psicológicas para defender su postura. "No, papá, no me vas a manipular, porque tengo elementos psicoanalíticos para que no me manipules, porque te como el hígado como veo wolf al monstruo. Vos sos el monstruo de la aldea y venís a hacerme creer que soy yo el monstruo de la aldea", disparó. El cierre de su intervención mantuvo el mismo nivel de agresividad discursiva. "Acomódate, gastá la que tenés, hacete de acuerdo la guita que te entra, acomodate como todo argentino se acomoda históricamente", dijo.

Rectores, docentes, investigadores, estudiantes y sindicatos universitarios realizaban la cuarta Marcha Federal Universitaria

Y finalmente, concluyó: "Y no me corras, porque, la verdad, no tenés para correrme". Las declaraciones del conductor ocurrieron mientras rectores, docentes, investigadores, estudiantes y sindicatos universitarios realizaban la cuarta Marcha Federal Universitaria contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Durante la movilización, las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional denunciaron que el Ejecutivo incumple la Ley de Financiamiento Universitario y desoye fallos judiciales que ordenan su aplicación. En el documento leído frente a Plaza de Mayo, las universidades advirtieron que "el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los gastos de funcionamiento no ha superado, en ninguno de los meses de la gestión de Javier Milei, el 64% del que tenía en enero de 2023".

Rectores, docentes, investigadores, estudiantes y sindicatos universitarios realizaban la cuarta Marcha Federal Universitaria

Además, denunciaron una "ruptura del acuerdo democrático" por parte del Gobierno nacional al ignorar una ley aprobada por el Congreso y ratificada judicialmente. "Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho", señalaron. La movilización contó con el respaldo de gremios docentes, no docentes, investigadores científicos, organizaciones estudiantiles y centrales sindicales como la CGT y las dos CTA. También participaron dirigentes opositores, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof.