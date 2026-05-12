Jony Viale, Nelson Castro y Edu Feinmann advirtieron al gobierno por la crisis universitaria: "No la ven"

La masiva cuarta Marcha Federal Universitaria que este martes colapsó el centro porteño y la Plaza de Mayo en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento que el Gobierno nacional omite, fue una demostración de fuerzas que golpeó al contraataque que orquestó la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y que ganó adeptos públicos hasta en los periodistas que hasta no hace muchos meses apoyaban de manera pública al presidente Javier Milei y su rumbo.

"No soy quién para aconsejar o sugerir a un presidente, pero no me tomaría a la ligera una movilización por una causa a la que creo noble", lanzó Jonatan Viale al aire de Radio Rivadavia, sin dejar de lado el cuestionamiento a la dirigencia que aparecía en el escenario de la movilización, a la cual trató de "casta" y definió como "los Yacobitti de la vida", en relación a Emiliano, el actual vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

"Pero la causa es noble. Y hoy no se está pidiendo por planes sociales, el INADI, el INCAA, (Amado) Boudou, Cristina (Kirchner): es la educación. Si no lo ven", lamentó Viale enseguida. "Se está pidiendo por la universidad pública, sobre todo en un contexto delicado para el Gobierno", añadió, justo antes de mencionar una última encuesta de la Universidad de San Andrés, donde "la desaprobación está en el 60% y la aprobación en el 37%".

Más temprano en la misma emisora Nelson Castro también cuestionó la mirada de la gestión libertaria sobre la comunidad de la educación superior. "Marco una cosa para que nos demos cuenta. El satélite que llevó Artemis al espacio es argentino y fue producido por científicos, estudiantes y demás de la Universidad de Buenos Aires, la de La Plata, la de San Martín, además de una empresa privada que colaboró. Más claro que eso imposible. Que se sepa, el Presidente ni los llamó para saludarlos", graficó.

"Hay un problema de concepción lamentable, que parte del presidente de la República y sigue por parte de sus estructuras, que está en esta idea del Gobierno de tratar a la estructura universitaria como corrupta. Es un verdadero error, pero evidentemente nadie los puede convencer ni sacar de esta idea", analizó Castro, en relación a la postura bélica de los libertarios con las universidades públicas.

Al aire de América 24, Eduardo Feinmann, quien cada vez tiene un discurso más opositor, describió cómo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir del escándalo por la declaración jurada de bienes no presentada y la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, se transformó en un ícono de la crisis política del Gobierno. "En los carteles el apellido Adorni se metió en todo. 'Estudiá si no querés ser Adorni', decía uno. "'No hay plata', con un dibujo de Adorni otro", relató.