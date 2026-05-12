"Cualquiera dice cualquier pelotudez": el incómodo cruce entre Nati Jota y Estanislao Bachrach que explotó en Olga

Lo que parecía una charla distendida terminó convirtiéndose en uno de los momentos más incómodos del streaming. Este lunes, Nati Jota y Estanislao Bachrach protagonizaron un tenso ida y vuelta en pleno aire de "Sería increíble", el programa del canal de streaming Olga, y el clip rápidamente se volvió viral en redes sociales. Todo comenzó con una pregunta aparentemente simple sobre los efectos del alcohol y la serotonina. "Yo leí una vez que después de tomar alcohol a nuestro cuerpo le cuesta más producir serotonina y por eso te bajoneabas al otro día", comentó Nati Jota, buscando la explicación científica de Bachrach.

Pero la respuesta descolocó a todos en la mesa. "No lo sé", contestó el especialista. La conductora reaccionó con ironía: "Ah, ¿no lo sabés? Ok, perfecto. Bueno Estani, gracias por haber venido, un placer". La frase dejó desconcertado al divulgador científico, que no esperaba un cierre tan abrupto de la entrevista. "¡¿Ya está?!", preguntó entre sorprendido e incómodo, mientras en el estudio se instalaba un silencio espeso.

Lejos de bajar la tensión, Nati redobló la apuesta: "Pero Estani, cuando te hago una pregunta me decís 'no te quiero contestar eso', entonces sí, ya está". Fue ahí cuando Bachrach lanzó la frase que terminó incendiando las redes: "Eso es la Argentina: cualquiera que tenga un micrófono dice cualquier pelotudez porque no se animan a decir 'no sé'". El comentario cayó como un baldazo de agua fría en la mesa del programa.

Y el biólogo siguió profundizando su idea con una comparación filosa: "Acá viene gente que habla de todo, agarra la guitarra, y si es porteño mucho peor...". Mientras el resto del equipo intentaba reírse para descontracturar el ambiente, la incomodidad ya era inocultable. Bachrach insistió en defender su postura y sostuvo que "acá hay que saber decir 'no sé'", reivindicando el hecho de admitir cuando no se tiene una respuesta.

Sin embargo, Nati Jota no ocultó su fastidio y volvió a marcar distancia: "Bueno, está bien, pero por eso ya se terminó la columna". "Listo, pero es un chiste, a mí no me importa", respondió el invitado, intentando cerrar el episodio con humor. Pero la tensión siguió flotando en el aire hasta el final del segmento. Incluso Toto Kirzner intentó intervenir para suavizar el intercambio, aunque ya era tarde. "Nati quiere cerrar, está apurada", comentó Bachrach.

Y ella remató: "No, no estoy para nada apurada pero se terminó la columna. Gracias por haber venido". Acto seguido, el divulgador saludó, se sacó los auriculares y abandonó el estudio. El momento explotó rápidamente en redes sociales, donde usuarios debatieron quién tuvo razón en el cruce. Mientras algunos defendieron a Bachrach por reconocer que no sabía la respuesta y cuestionar la lógica de opinar de cualquier tema, otros consideraron que el científico tuvo una actitud soberbia y despectiva.

El incómodo cruce entre Nati Jota y Estanislao Bachrach que explotó en Olga

El episodio además encontró a Nati Jota en un momento de fuerte exposición personal. En las últimas semanas, la conductora había compartido públicamente distintos aspectos íntimos de su vida, desde su decisión de dejar de fumar hasta las inseguridades que atravesó tras una cirugía ocular. A través de sus redes sociales, la conductora relató recientemente el difícil proceso de abandonar el cigarrillo y habló con honestidad sobre la ansiedad de la abstinencia. "Lo desesperante de la primera semana fue tener muchas ganas y pensar que ser exfumador es vivir con esas ganas sin concretarlas para siempre. No es así", escribió.

El incómodo cruce entre Nati Jota y Estanislao Bachrach que explotó en Olga

También había contado con humor cómo terminó maquillándose pese a las indicaciones médicas luego de una operación de miopía y astigmatismo. "No debí haber hecho eso, me delineé. Todavía mi oculista no me había permitido, pero no aguanté la presión social y sus críticas y sus comentarios pasivo-agresivos", confesó.