La cuarta Marcha Federal Universitaria reclamó que se cumpla la Ley de Financiamiento y llenó Plaza de Mayo

La comunidad de la educación pública superior de todo el país protagonizó una histórica cuarta Marcha Federal Universitaria este martes, cuando volvió a llenar la Plaza de Mayo con una multitud de columnas que recorrieron el centro porteño en reclamo de que el Gobierno nacional de La Libertad Avanza (LLA) cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario que votó el Congreso de la Nación, en contra de la posición oficialista. Las organizaciones convocantes leyeron un documento en el cual remarcaron que llevan 203 días sin que se aplique la normativa vigente.

La iniciativa fue promovida por las autoridades universitarias, docentes, estudiantiles y nodocentes, encuadradas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. Desde el escenario establecido en la Plaza de Mayo exigieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "los acompañe" y "no permita" que se mantenga el incumplimiento de la ley que impulsa el Gobierno nacional bajo el lema de "no hay plata".

El escenario de la cuarta Marcha Federal Universitaria reclamó que Milei cumpla la ley.

"El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho", reclamaron en el documento leído en la convocatoria.

La lectura fue contundente en relación a las estadísticas que expuso. Desde diciembre de 2023 "se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias", explicaron. mientras que manifestaron que la crisis "no es solo presupuestaria", porque como ciudadanos "deben denunciar con dolor y firmeza" la "ruptura del acuerdo democrático" en relación a la división de poderes.

La convocatoria unitaria de la comunidad de cara a la cuarta Marcha Federal Universitaria.

Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, "son factores fundamentales de la economía del país" y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda "competir en el mundo" y "generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables": "Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo", añadieron.

"No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia", concluyeron.