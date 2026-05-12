"No podés contestar eso": Flor Peña volvió a cruzar a Ventura tras excusarse por lo dicho sobre el video porno

Florencia Peña contraatacó las excusas y exabruptos que el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), Luis Ventura, tuvo con ella en defensa de la institución que encabeza, cuando la mandó a hacer "videos porno", tras las críticas que tuvo contra los premios Martín Fierro que da el gremio periodístico. El integrante de América TV se había victimizado en su descargo en el programa A la tarde.

"Me parece que fue muy poco inteligente, es muy misógino", soltó Peña al aire de Sálves quien pueda (SQP). "En el descargo fue un desastre. Él dice '¿Y lo que yo sufrí?'. No podés contestar eso, Ventura. Es el presidente de APTRA. No naturalicemos", protestó enseguida, en relación a lo que esgrimió el periodista cuando lo cruzaron por estar vinculado a la difusión del video pornográfico de ella con su entonces marido que se filtró hace casi 15 años.

"Si el presidente de los EMI en Estados Unidos le dice 'andá a hacer videos porno', lo echan como presidente", comparó Peña en un diálogo que mantuvo con Yanina Latorre. "Un presidente de APTRA no puede decir lo que él dijo y, si lo dice, tiene que salir a pedir disculpas, porque con qué cara después va a y da premios, con la cara de decirle a una actriz de mi característica, que soy una actriz que hace 40 años que laburo, que tengo hechas 500 cosas, 'andá a hacer videos porno'", insistió.

Peña relató que el conflicto por su video íntimo comenzó 14 años atrás, pero que recientemente le ganó en primera y segunda instancia un juicio a dos diarios que la publicaron "en pelotas" en sus tapa. "Más allá de que seguí adelante, estuve 14 años en juicio y sucedió de manera silenciosa, el punto es que él es el presidente de APTRA", explicó, luego de recordar el vínculo que tuvo Ventura con el escándalo.

Flor Peña enfrentó a Luis Ventura.

"En ese momento todo fue rarísimo, porque él se entera de ese video, lo publica en un tuit como que tiene un video mío. Yo jodo y pongo que yo tenía un video íntimo con Marley. En ese momento publiqué eso porque no creí que él iba a tener en su poder un video y no me iba a llamar y decir: 'che, está pasando esto'", recordó la actriz. "Él me sacó al aire en una nota y me dijo 'yo tengo un video tuyo que me están ofreciendo y que quiero comprar'. Eso nunca se entendió", aclaró.

Por otro lado, Peña mantuvo su crítica a los premios que organiza APTRA. "Yo fui a mil Martín Fierro, me vestí hermosa, gané, perdí, es parte del juego. Yo sentí de un tiempo a esta parte que el Martín Fierro se puso en un lugar extraño porque también cambió nuestro medio", describió. "No es mi intención bajarle el precio a alguien. Yo siento que nominan a mucha gente y no hay nada especial en sentirte nominado, sumó.