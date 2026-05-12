Milei volvió a atacar a periodistas y desató otra polémica: insultó a Novaresio por una explicación sobre el Coeficiente de Gini

El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica por un nuevo ataque contra periodistas y medios de comunicación. Esta vez, el blanco fue Luis Novaresio, a quien cruzó violentamente en redes sociales por una explicación televisiva sobre el Coeficiente de Gini, uno de los indicadores más utilizados para medir desigualdad económica. Desde su cuenta oficial de X, Milei compartió un fragmento del programa que conduce Novaresio en A24 y aprovechó para lanzar una catarata de descalificaciones contra el periodismo. "PERIODISMO ARGENTO (95%) Aquí periodista ignorante explicando el Coeficiente de Gini", escribió el mandatario.

PERIODISMO ARGENTO (95%)

Aquí periodista ignorante explicando el Coeficiente de Gini. Lo primero es que si quiere dar clases que sepa de lo que habla. El indicador del que habló es el Rawlsiano (mejor contra peor). Esto se deriva del postulado de Rawls qué el bienestar viene dado... https://t.co/noBYYwPkaO — Javier Milei (@JMilei) May 12, 2026

Lejos de limitarse a una corrección técnica, Milei avanzó con insultos y agravios personales. "En definitiva, los periodistas (95%) no sólo son mentirosos seriales e ignorantes sino que además son arrogantes pretendiendo dar clases de lo que no saben. SON UN ASCO (95%). CIAO!", publicó. El episodio volvió a mostrar el tono cada vez más agresivo que el Presidente utiliza contra voces críticas o figuras mediáticas, incluso en discusiones académicas o técnicas.

La polémica se originó luego de que Novaresio intentara explicarle al presidente del centro de estudiantes de Ciencias Económicas de la UBA qué es el Coeficiente de Gini, durante un intercambio televisivo sobre universidades y financiamiento educativo. En el programa, el periodista aclaró que hablaba "de la manera más torpe" y desde alguien que "pasó por la facultad de Derecho y no por Económicas". "Es la diferencia del decil más rico y el decil más pobre en una sociedad. Entonces, ahí vos podés contar, te lo digo de la manera más torpe, y para alguien que pasó por la facultad de derecho y no por económica, poder contar cómo es un país", sostuvo Novaresio.

Milei reaccionó inmediatamente y aseguró que el periodista confundió el índice de Gini con un indicador "rawlsiano". "El indicador del que habló es el Rawlsiano (mejor contra peor). Esto se deriva del postulado de Rawls qué el bienestar viene dado por el bienestar del grupo social más postergado", escribió el mandatario. Luego agregó una explicación técnica sobre el verdadero funcionamiento del índice: "El Coeficiente de Gini es un índice de concentración y representa la diferencia entre la distribución observada y la que viene dada por la igualdad perfecta".

El Presidente cerró el mensaje con otra ironía dirigida al conductor: "En favor de Novaresio, al menos reconoce ser ignorante. Por eso no se entiende el motivo de que pretenda dar clases sobre un tema que ignora". Junto a su publicación, Milei replicó además un posteo del portal La Derecha Diario que apuntaba contra el dirigente estudiantil entrevistado en el programa y cuestionaba las protestas universitarias contra el ajuste educativo.

El mensaje afirmaba: "NO HAY REMATE: El presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA admitió que no terminó el CBC y no supo contestar ni una sola pregunta básica acerca de su carrera, mientras ataca al Gobierno de Milei por el falso 'desfinanciamiento'". La nueva embestida presidencial volvió a reactivar el debate sobre la relación de Milei con el periodismo y su estilo de confrontación permanente en redes sociales.

Desde que asumió la presidencia, el mandatario convirtió sus cuentas digitales en un espacio de ataque constante contra periodistas, economistas, artistas y dirigentes opositores, a quienes suele acusar de "mentirosos", "operadores" o "ensobrados". En este caso, el enfrentamiento se produjo alrededor del Coeficiente de Gini, una herramienta estadística creada por Corrado Gini para medir desigualdad en la distribución de ingresos o riqueza.

Luis Novaresio

El índice se expresa entre 0 y 1: 0 representa igualdad perfecta y 1 representa desigualdad absoluta. Actualmente es utilizado por organismos como el Banco Mundial, la CEPAL y el INDEC para analizar pobreza, concentración económica y distribución del ingreso.