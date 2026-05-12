Rebord liquidó a Guille Aquino y habló de "un nivel de deslealtad tremendo"

Tomás Rebord liquidó a Guille Aquino por su salida de Blender y volvió a referirse al tema, tras ese primer programa donde cuestionó a su colega por la "traición" de mudarse a Vorterix. El conductor reveló que sigue enojado por el éxodo que protagonizó su ahora rival y que todavía no comprende por qué lo hizo luego de haberlo bancado varias veces ante las autoridades del canal para sostener su permanencia.

"Hasta el día de hoy no lo entiendo", lanzó Rebord al aire de Soñé que volaba, el programa que conduce Nati Jota en Olga, en el cual confesó que "lo de Guille Aquino" sí le había dolido porque hasta su partida tenían "una relación real". "Es un tipo al que sólo le jugué bien, le negocié el laburo tres veces -lo saben todas las personas que laburan con él-, lo invité al Movistar cuando estaba en un momento flojo también del canal, para ponerle la jeta y ponerlo al frente", sumó el influencer político.

El de Blender también afirmó que antes, cuando estalló el escándalo, "estaba muy triste", pero que ahora directamente está "enojado". "De un día para el otro, ¿pira con mi familia? O sea, me tira un agite personal, familiar. Me pareció un nivel de deslealtad tremendo", arremetió durante la mañana de este martes como invitado en Olga. A su vez aceptó que no tiene mucho más para aportar que lo que dijo en el primer programa tras su salida a Vorterix, ya que "después no pasó absolutamente más nada".

La referencia a la familia es la foto que tras su partida subió Aquino a sus redes sociales, en la cual aparecía su pareja Sugus Leunda embarazada y con un bebé que tenía su rostro y no el de Rebord. "La reacción inicial fue explosiva. Dije: 'Ok, voy a arrancar este sábado cagándome a trompadas con Guille Aquino'. Cagarlo a piñas era la cosa más razonable", contó en su momento. Pero todo cambió cuando le mostró la publicación a su pareja. "Le pregunté y la verdad es que le chupó un huevo", admitió, para luego explicar que eso le quito el enojo.

La provocación de Guille Aquino a Tomás Rebord tras su salida de Blender.

Cuando Aquino comenzó en Vorterix hizo un descargo donde habló de "bullying" e hizo muchos cuestionamientos. "Los bullies son pasivo agresivos. Entonces todo el tiempo es: 'No, pero es un chiste. ¿Cómo te enojaste? ¿Cómo te enojás con un chiste?'". En aquel momento, el humorista utilizó una metáfora explícita para ilustrar su punto, comparando ese tipo de bromas repetidas con una invasión constante a los límites personales. "La cuarta vez que te meten un dedo en el culo, vos le tenés que meter el brazo", lanzó.

Al mismo tiempo, en aquella oportunidad también planteó una tregua cuando deslizó que estaba "dispuesto a bajar las armas". La paz alcanzada duró lo que duró, aunque desde el principio pareció malparida, cuando en ese mismo descargo Aquino reveló que ya no le pagaban más "para fingir" que todas eran buenas personas en Blender.