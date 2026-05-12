Nati Jota rompió el silencio y reveló la verdad detrás de su fuerte cruce con Estanislao Bachrach

El pasado lunes, un tenso momento se vivió al aire de Olga cuando Nati Jota intentó finalizar la columna de Estanislao Bachrach y el científico se molestó. Este martes, la conductora dio su versión de los hechos tras la revolución que se generó en redes sociales.

El episodio, ocurrido durante el programa Sería Increíble, derivó en un debate público sobre los límites del oficio, la incomodidad al aire y el poder distorsivo de los recortes virales. Todo comenzó cuando la comunicadora consultó al invitado acerca de los efectos del alcohol sobre la producción de serotonina.

Tenso cruce entre Nati Jota y Estanislao Bachrach

Bachrach respondió escuetamente: "No lo sé". La insistencia de Nati y la reacción posterior del invitado encendieron la tensión: "Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no decir 'no sé' ".

El cruce se viralizó rápidamente en redes, por lo que el ciclo Lape Club Social abordó el tema buscando las voces de los implicados. Tanto Nati Jota como Toto Kirzner hablaron sobre lo ocurrido y respondieron por el clima de tensión que marcó la emisión.

"Nati Jota"



Por el duro cruce del biólogo Estanislao Bachrach con Nati Jota. pic.twitter.com/k0wEM1qmI1 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 12, 2026

La conductora explicó que lo sucedido al aire fue mucho más que el breve fragmento viralizado y enfatizó: "Hay un recorte que está muy sacado de contexto. Yo odio decir eso porque suena a justificación cuando no sabés qué decir. La realidad es que está muy sacado de contexto".

Según su testimonio, la columna duró veinte minutos, un tiempo que consideró habitual para la dinámica del programa, y la incomodidad se extendió durante toda la entrevista. "Lo que hice todo el tiempo fue tratar de sostenerla y tirar para adelante, pensar nuevas preguntas", afirmó.

El incómodo cruce entre Nati Jota y Estanislao Bachrach que explotó en Olga

Según la mediática, todo el esfuerzo que hizo terminó desvalorizado con el recorte en redes: "El recorte que se hace viral es el momento en el que yo termino la nota, que ya la había querido terminar un par de veces, pero se me cuestionaba cada vez que la quería terminar", relató, al subrayar el desgaste que implicó el ida y vuelta con el invitado.

En el mismo sentido, se refirió a la reacción de la audiencia: "Me llegan comentarios muy barderos cuando yo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible y de sostener situaciones que estaban incómodas".

🔥NATI JOTA HABLA CON LAPE TRAS EL ESCÁNDALO EN EL STREAMING



🗨️ "La nota fue bastante incómoda"

🗨️ "Estanislao decía 'no sé' y no la remaba"

🗨️ "No me sentí respetada en mi rol"#LaMañanaDeLape @sergiolapegue pic.twitter.com/Z1d1A7LFnp — América TV (@AmericaTV) May 12, 2026

"El problema es que ya hacía como cuatro preguntas que decía 'no sé' y no salía con otra cosa. También hubo otros comentarios incómodos, como mandarme a terapia por una pregunta que hago en el afán de remar la columna", sostuvo.

La opinión de Toto sumó otra perspectiva sobre el episodio y reconoció que su incomodidad quedó evidenciada: "Se me nota mucho y no lo puedo disimular. Pero, como le dije a otros compañeros, no tengo ningún tipo de rencor contra Estanislao a nivel profesional. Sabe un montón de temas y es un capo en su trabajo. Simplemente, lisa y llanamente, fue una situación de mierda que puede pasar con cualquier interacción humana".

El incómodo cruce entre Nati Jota y Estanislao Bachrach que explotó en Olga

Por otro lado, también habló con el mismo medio Santiago Bilinkis, quien opinó sobre el recorte viralizado: "Qué jodidas son las redes, porque vos ves una situación donde no tenés el contexto total de lo que pasó", comenzó. Y siguió: "Mirado así, yo veo dos personas que tienen razón. Veo a Nati sintiéndose incómoda tras las respuestas de un entrevistado y veo al entrevistado diciendo: 'Tengo un derecho...'".

Según el especialista, lo que hubo fue una falta de comprensión entre ambas partes: por un lado, el científico intentó usar palabras acordes a un público para hacer más accesible la información y, por el otro, Nati Jota utilizó expresiones propias de su generación que descolocaron al invitado.

"Es parte del problema: gente que viene de mundos distintos, experiencias distintas, intentando tener una interlocución que a veces sale bien... Acabo de salir del programa de Nati y la pasamos bien", comparó su experiencia con la de Estanislao Bachrach.

Finalmente, a Santiago Bilinkis le consultaron si Nati Jota tiene habilidades para conducir, un punto que quedó en debate tras el cruce del lunes. "Más vale, Nati es una figura... Es muy fácil desde los 50 y pico mirar con ojos críticos a las figuras que van surgiendo", expresó. Y agregó sobre las diferencias generacionales: "El ritmo con el que se comunica hoy y el ritmo que se espera de un comunicador hoy es completamente otro".