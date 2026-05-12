Quién es Agustín Bernasconi, el nuevo novio de Wanda Nara según Yanina Latorre

Luego de la relativamente discreta separación de Martín Migueles, Wanda Nara reencontró el amor de la mano de Agustín Bernasconi, con quien grabó su primera pelicula vertical para Telefe, con escenas cargadas de erotismo que encendieron la llama de la pasión de ambos. La historia fue confirmada por Yanina Latorre, con quien la conductora tuvo fuertes enfrentamientos. Actor, cantante e influencer, el nacido en Córdoba todavía no confirmó la información, al igual que ella.

"Wanda se está empomando, desde que está en Uruguay, a Agustín Bernasconi", reveló Latorre al aire de SQP en América TV, justo antes de que termine el programa. La conductora de MasterChef se vinculó con el joven de casi 30 años -los cumple el 15 de octubre- en la grabación de la película en Uruguay, donde estuvo en los últimos meses por temas laborales.

"Wanda dice que nunca lo había empomado antes", explicó Latorre en ese sentido. "Yo lo entrevisté a Agustín y me lo negó a muerte", aportó enseguida su panelista Pía Shaw. "A mí me dicen que quedó esa calentura de la fotito hot, los mensajitos", agregó la pareja de Diego Latorre. "Esto fue lo que le calentó a Migueles y empezaron a pelear y ella lo termina de limpiar. Parece que hay muchas escenas de sexo en la serie y en esas escenas ambos se calentaron", sumó.

Antes de terminar de instalar el tema, sus compañeros le preguntaron a la conductora de SQP si este lunes podrían llegar a ir juntos a la entrega de los premios Martín Fierro. "Es capaz. Hay que ver si él se anima a blanquear públicamente que le está visitando la cueva", soltó, con algunas palabras no tan en clave.

Wanda Nara pasó de grabar la serie vertical a una película.

Más temprano también había instalado la versión el periodista Juan Etchegoyen de Mitre Live. "A mí me dicen desde Telefe que Migueles intentó reconquistarla hace unos días pero que el detonante fue un ataque de celos", explicó. Según contó, alguien del canal "en ese intento de reconquista le dijo a Migueles que Wanda durmió en un hotel con Agustín Bernasconi y estalló todo".

Además de ser actor y cantante, Bernasconi también es compositor y tiene una larga trayectoria en la ficción juvenil, a partir de sus papeles en producciones emblemáticas de Disney como Aliados y Soy Luna. El último tiempo lanzó su carrera musical solista con el single Quién dice. Al mismo tiempo se encuentra en plenas grabaciones de la serie NOA junto a la cantante israelí Noa Kirel.