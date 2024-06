Fantino lo había tratado de "soberbio" y Darín lo cruzó: "Por ahí afecté intereses"

En marzo de este año, Ricardo Darín se refirió a las medidas que impulsó el oficialismo contra el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y apuntó contra el presidente Javier Milei. "Creer que lo está ocurriendo en nuestro país desde hace muchas décadas con la pulverización de la educación, la pulverización del trabajo real, la cantidad de gente que está por debajo de la línea de la pobreza, que son todas cosas no lamentables, muy lamentables, muy horrorosas, dependen de un sector que es el artístico es un delirio. Simplemente es un delirio", había señalado el actor con firmeza en diálogo con Clarín.

Aquellos dichos le valieron las críticas de Alejandro Fantino, quien no dudó en tildar al protagonista de Nueve Reinas de "soberbio". "Él avala la teoría de que todo lo que se sabe de la Argentina se sabe por el cine. O sea que no conocen al país por otros logros, como los deportivos o los científicos... Mirá la soberbia que tienen estos tipos. Él ya está dando por sentado que los que votaron a Milei creen que el país está así por ellos, por los actores. Y él dice que esa es una teoría delirante... pero sería bueno que se saquen la careta", había opinado el conductor de Neura, quien desde que el libertario asumió como jefe de Estado se muestra como uno de sus más grandes adeptos.

En aquella oportunidad, el ex Animales sueltos había recordado una entrevista que le había hecho a Darín en donde el actor aseguró que no tenía ambiciones y era feliz con poder darse dos duchas calientes por día. "Yo fui cocinado a la parrilla por hacerme el partenaire de este muchacho cuando le pregunté si no le importaba tener un avión y él me dijo que se conformaba con darse dos duchas con agua caliente. Y yo lo veía jugando al tenis en el Villa, cuando no podía meter el BMW porque pegaba contra los árboles de atrás", detalló Fantino y agregó: "Entiendo que acá hay poco cine, pero es mucho humo y yo ya no me como ni una más".

Alejandro Fantino

Lo cierto es que si bien la respuesta del actor se hizo esperar, llegó en las últimas horas tras un móvil con A la tarde (América). Allí, el ex Secreto de sus ojos fue contundente y cuestionó los dichos del conductor. "Un poco me sorprendió, pero las personas cambian. Tampoco él me debía nada. No entendí por qué, yo nunca tuve un auto que chocara contra los árboles, como él dijo. Me llamó la atención, pero salgamos de acá, si no le respondí en su momento, no lo voy a hacer ahora", expresó Ricardo.

Sobre sus dichos en defensa del arte, la industria y en protesta contra las políticas de Milei, Darín manifestó que quizás Fantino "no entendió" lo que él quiso expresar. "Se ve que o no se entendió bien lo que yo quise decir, o no me supe explicar, puede ser... Básicamente, lo que dije es que responsabilizar a los artistas por periodos largos en donde las cuentas no cierran, me parecía un poco perverso, imprudente e injusto", contestó Darín.

RicardoDarinChino

Y añadió: "Se ve que eso afectó a algunos intereses creados y dijeron 'córtenla las piernas al bastado' y mandaron a algunos muchachos a (hacerlo)". Finalmente se refirió a los dichos Pablo Echarri, quien aseguró que debe vender dólares para llegar a fin de mes. "Creo que eso le pasa a mucha gente, ¿no? Porque es muy difícil escapar a lo que ocurrió con nuestro país durante tantas décadas, de que el refugio para tratar de conservar el valor de tu moneda fuera tener que ir a cambiarlo en dólares", cerró.