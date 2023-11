Fátima Florez votó "con el corazón" y aclaró: "A Javier lo ovacionó el Colón entero"

A diferencia de las elecciones pasadas, en las que de forma inexplicable las autoridades de la escuela decidieron cerrar las puertas de la institución en beneficio de Fátima Florez, la pareja de Javier Milei esta vez sufragó sin privilegios, gracias a la intervención directa de la jueza María Servini. Al salir, la humorista dialogó con los medios y dio su versión de los hechos de lo que sucedió el viernes por la noche en el Colón.

"Es un día hermoso. Es un día de esperanza y de alegría. Soy optimista siempre. De acá me voy al búnker a verlo a Javier. Hoy lo vi muy bien. Es más, recién cuando estaba metiendo el sobre, me escribió y me dijo: 'Te estoy mirando, amor'", destacó Florez, al salir de la institución.

Consultada sobre si ya se "veía" en la quinta presidencial de Olivos, la actriz esquivó la respuesta: "Yo nací en Olivos, ¿te acordás? Tengo los pies en la tierra. Estoy súper tranquila. Voté con el corazón".

Luego, Florez se refirió al repudio que recibió el candidato libertario el lunes por la noche cuando reapareció en público en el Teatro Colón. Al advertir su presencia, gran parte del público comenzó a abuchearlo y le corearon: "Milei, basura; vos sos la dictadura".

Sin embargo y pese a las imágenes que se viralizaron con fuerza en las redes sociales, Fátima aseguró: "Lo que pasó es que lo ovacionó el Colón entero de pie a Javier. Eso fue lo que vivimos Los dos somos fanáticos de Puccini, así que no nos podíamos perder Madama Butterfly".